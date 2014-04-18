Hva er Monero (XMR)

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Hva er markedsverdien for Monero? Markedsverdien for XMR er $ 5.37B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av XMR? Den sirkulerende forsyningen av XMR er 18.45M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXMR ? XMR oppnådde en ATH-pris på 517.62024523 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på XMR? XMR så en ATL-pris på 0.21296699345111847 USD .

Monero (XMR) Viktige bransjeoppdateringer

