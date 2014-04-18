Dagens Monero livepris er 291.31 USD. Spor prisoppdateringer for XMR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XMR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Monero livepris er 291.31 USD. Spor prisoppdateringer for XMR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk XMR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om XMR

XMR Prisinformasjon

XMR teknisk dokument

XMR Offisiell nettside

XMR tokenomics

XMR Prisprognose

XMR-historikk

XMR Kjøpeguide

XMR-til-fiat-valutakonverter

XMR Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Monero Logo

Monero Pris(XMR)

1 XMR til USD livepris:

$291.31
$291.31$291.31
-1.33%1D
USD
Monero (XMR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:24:57 (UTC+8)

Monero (XMR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 290.51
$ 290.51$ 290.51
24 timer lav
$ 302.78
$ 302.78$ 302.78
24 timer høy

$ 290.51
$ 290.51$ 290.51

$ 302.78
$ 302.78$ 302.78

$ 517.62024523
$ 517.62024523$ 517.62024523

$ 0.21296699345111847
$ 0.21296699345111847$ 0.21296699345111847

-0.64%

-1.32%

+4.98%

+4.98%

Monero (XMR) sanntidsprisen er $ 291.31. I løpet av de siste 24 timene har XMR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 290.51 og et toppnivå på $ 302.78, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XMR er $ 517.62024523, mens den rekordlave prisen er $ 0.21296699345111847.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XMR endret seg med -0.64% i løpet av den siste timen, -1.32% over 24 timer og +4.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Monero (XMR) Markedsinformasjon

No.27

$ 5.37B
$ 5.37B$ 5.37B

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

$ 5.37B
$ 5.37B$ 5.37B

18.45M
18.45M 18.45M

--
----

18,446,744.07370955
18,446,744.07370955 18,446,744.07370955

0.13%

2014-04-18 00:00:00

XMR

Nåværende markedsverdi på Monero er $ 5.37B, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.74M. Den sirkulerende forsyningen på XMR er 18.45M, med en total tilgang på 18446744.07370955. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.37B.

Monero (XMR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Monero for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -3.9266-1.32%
30 dager$ +33.73+13.09%
60 dager$ -25.29-7.99%
90 dager$ -17.62-5.71%
Monero Prisendring i dag

I dag registrerte XMR en endring på $ -3.9266 (-1.32%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Monero 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +33.73 (+13.09%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Monero 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så XMR en endring på $ -25.29 (-7.99%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Monero 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -17.62-5.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Monero (XMR)?

Sjekk ut Monero Prishistorikk-siden nå.

Hva er Monero (XMR)

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Monero er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Monero investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk XMR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Monero på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Monero kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Monero Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Monero (XMR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Monero (XMR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Monero.

Sjekk Moneroprisprognosen nå!

Monero (XMR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Monero (XMR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om XMR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Monero (XMR)

Leter du etter hvordan du kjøperMonero? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Monero på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

XMR til lokale valutaer

1 Monero(XMR) til VND
7,665,822.65
1 Monero(XMR) til AUD
A$439.8781
1 Monero(XMR) til GBP
215.5694
1 Monero(XMR) til EUR
247.6135
1 Monero(XMR) til USD
$291.31
1 Monero(XMR) til MYR
RM1,223.502
1 Monero(XMR) til TRY
12,054.4078
1 Monero(XMR) til JPY
¥42,822.57
1 Monero(XMR) til ARS
ARS$429,658.9452
1 Monero(XMR) til RUB
24,324.385
1 Monero(XMR) til INR
25,661.4979
1 Monero(XMR) til IDR
Rp4,855,164.7246
1 Monero(XMR) til KRW
406,855.1984
1 Monero(XMR) til PHP
16,613.4093
1 Monero(XMR) til EGP
￡E.14,032.4027
1 Monero(XMR) til BRL
R$1,549.7692
1 Monero(XMR) til CAD
C$399.0947
1 Monero(XMR) til BDT
35,464.0794
1 Monero(XMR) til NGN
435,438.5356
1 Monero(XMR) til COP
$1,137,929.6875
1 Monero(XMR) til ZAR
R.5,045.4892
1 Monero(XMR) til UAH
12,036.9292
1 Monero(XMR) til TZS
T.Sh.721,062.1644
1 Monero(XMR) til VES
Bs47,483.53
1 Monero(XMR) til CLP
$278,201.05
1 Monero(XMR) til PKR
Rs82,685.4304
1 Monero(XMR) til KZT
157,718.1471
1 Monero(XMR) til THB
฿9,266.5711
1 Monero(XMR) til TWD
NT$8,803.3882
1 Monero(XMR) til AED
د.إ1,069.1077
1 Monero(XMR) til CHF
Fr230.1349
1 Monero(XMR) til HKD
HK$2,263.4787
1 Monero(XMR) til AMD
֏111,484.337
1 Monero(XMR) til MAD
.د.م2,627.6162
1 Monero(XMR) til MXN
$5,360.104
1 Monero(XMR) til SAR
ريال1,092.4125
1 Monero(XMR) til ETB
Br41,823.3767
1 Monero(XMR) til KES
KSh37,631.4258
1 Monero(XMR) til JOD
د.أ206.53879
1 Monero(XMR) til PLN
1,054.5422
1 Monero(XMR) til RON
лв1,255.5461
1 Monero(XMR) til SEK
kr2,741.2271
1 Monero(XMR) til BGN
лв483.5746
1 Monero(XMR) til HUF
Ft96,811.0523
1 Monero(XMR) til CZK
6,021.3777
1 Monero(XMR) til KWD
د.ك88.84955
1 Monero(XMR) til ILS
970.0623
1 Monero(XMR) til BOB
Bs2,012.9521
1 Monero(XMR) til AZN
495.227
1 Monero(XMR) til TJS
SM2,726.6616
1 Monero(XMR) til GEL
786.537
1 Monero(XMR) til AOA
Kz265,549.4567
1 Monero(XMR) til BHD
.د.ب109.82387
1 Monero(XMR) til BMD
$291.31
1 Monero(XMR) til DKK
kr1,849.8185
1 Monero(XMR) til HNL
L7,635.2351
1 Monero(XMR) til MUR
13,207.9954
1 Monero(XMR) til NAD
$5,054.2285
1 Monero(XMR) til NOK
kr2,895.6214
1 Monero(XMR) til NZD
$495.227
1 Monero(XMR) til PAB
B/.291.31
1 Monero(XMR) til PGK
K1,217.6758
1 Monero(XMR) til QAR
ر.ق1,057.4553
1 Monero(XMR) til RSD
дин.29,046.5201
1 Monero(XMR) til UZS
soʻm3,596,417.1277
1 Monero(XMR) til ALL
L24,021.4226
1 Monero(XMR) til ANG
ƒ521.4449
1 Monero(XMR) til AWG
ƒ524.358
1 Monero(XMR) til BBD
$582.62
1 Monero(XMR) til BAM
KM483.5746
1 Monero(XMR) til BIF
Fr869,560.35
1 Monero(XMR) til BND
$372.8768
1 Monero(XMR) til BSD
$291.31
1 Monero(XMR) til JMD
$46,729.0371
1 Monero(XMR) til KHR
1,169,918.4386
1 Monero(XMR) til KMF
Fr121,767.58
1 Monero(XMR) til LAK
6,332,825.9603
1 Monero(XMR) til LKR
Rs88,115.4488
1 Monero(XMR) til MDL
L4,806.615
1 Monero(XMR) til MGA
Ar1,288,979.7487
1 Monero(XMR) til MOP
P2,333.3931
1 Monero(XMR) til MVR
4,457.043
1 Monero(XMR) til MWK
MK505,746.2041
1 Monero(XMR) til MZN
MT18,614.709
1 Monero(XMR) til NPR
Rs41,051.4052
1 Monero(XMR) til PYG
2,080,536.02
1 Monero(XMR) til RWF
Fr422,108.19
1 Monero(XMR) til SBD
$2,388.742
1 Monero(XMR) til SCR
4,174.4723
1 Monero(XMR) til SRD
$11,095.9979
1 Monero(XMR) til SVC
$2,548.9625
1 Monero(XMR) til SZL
L5,054.2285
1 Monero(XMR) til TMT
m1,019.585
1 Monero(XMR) til TND
د.ت847.7121
1 Monero(XMR) til TTD
$1,972.1687
1 Monero(XMR) til UGX
Sh1,021,915.48
1 Monero(XMR) til XAF
Fr162,550.98
1 Monero(XMR) til XCD
$786.537
1 Monero(XMR) til XOF
Fr162,550.98
1 Monero(XMR) til XPF
Fr29,422.31
1 Monero(XMR) til BWP
P3,880.2492
1 Monero(XMR) til BZD
$585.5331
1 Monero(XMR) til CVE
$27,319.0518
1 Monero(XMR) til DJF
Fr51,561.87
1 Monero(XMR) til DOP
$18,067.0462
1 Monero(XMR) til DZD
د.ج37,739.2105
1 Monero(XMR) til FJD
$655.4475
1 Monero(XMR) til GNF
Fr2,532,940.45
1 Monero(XMR) til GTQ
Q2,231.4346
1 Monero(XMR) til GYD
$60,968.2699
1 Monero(XMR) til ISK
kr35,248.51

Monero Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Monero, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Monero nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Monero

Hvor mye er Monero (XMR) verdt i dag?
Live XMR prisen i USD er 291.31 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende XMR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på XMR til USD er $ 291.31. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Monero?
Markedsverdien for XMR er $ 5.37B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av XMR?
Den sirkulerende forsyningen av XMR er 18.45M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forXMR ?
XMR oppnådde en ATH-pris på 517.62024523 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på XMR?
XMR så en ATL-pris på 0.21296699345111847 USD.
Hva er handelsvolumet til XMR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for XMR er $ 2.74M USD.
Vil XMR gå høyere i år?
XMR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut XMR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:24:57 (UTC+8)

Monero (XMR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

XMR-til-USD-kalkulator

Beløp

XMR
XMR
USD
USD

1 XMR = 291.31 USD

Handle XMR

XMRUSDT
$291.31
$291.31$291.31
-1.34%
XMRUSDC
$291.32
$291.32$291.32
-1.58%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker