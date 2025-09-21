mStable USD (MUSD)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på mStable USD % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon mStable USD-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) mStable USD (MUSD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan mStable USD potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.001 i 2025. mStable USD (MUSD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan mStable USD potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0510 i 2026. mStable USD (MUSD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MUSD for 2027 $ 1.1036 med en 10.25% vekstrate. mStable USD (MUSD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MUSD for 2028 $ 1.1587 med en 15.76% vekstrate. mStable USD (MUSD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MUSD for 2029 $ 1.2167 med en 21.55% vekstrate. mStable USD (MUSD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MUSD for 2030 $ 1.2775 med en 27.63% vekstrate. mStable USD (MUSD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på mStable USD potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0810. mStable USD (MUSD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på mStable USD potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3897. År Pris Vekst 2025 $ 1.001 0.00%

2026 $ 1.0510 5.00%

2027 $ 1.1036 10.25%

2028 $ 1.1587 15.76%

2029 $ 1.2167 21.55%

2030 $ 1.2775 27.63%

2031 $ 1.3414 34.01%

2032 $ 1.4085 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4789 47.75%

2034 $ 1.5528 55.13%

2035 $ 1.6305 62.89%

2036 $ 1.7120 71.03%

2037 $ 1.7976 79.59%

2038 $ 1.8875 88.56%

2039 $ 1.9819 97.99%

2040 $ 2.0810 107.89% Vis mer Kortsiktig mStable USD-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.001 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.0011 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.0019 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0051 0.41% mStable USD (MUSD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MUSD September 21, 2025(I dag) er $1.001 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. mStable USD (MUSD) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MUSD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0011 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. mStable USD (MUSD) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MUSD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0019 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. mStable USD (MUSD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MUSD $1.0051 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende mStable USD prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Opplagsforsyning 2.88M 2.88M 2.88M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MUSD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MUSD en sirkulerende forsyning på 2.88M og total markedsverdi på $ 2.88M. Se MUSD livepris

mStable USD Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for mStable USD direktepris, er gjeldende pris for mStable USD 1.001USD. Den sirkulerende forsyningen av mStable USD(MUSD) er 2.88M MUSD , som gir den en markedsverdi på $2,877,986 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.09% $ -0.000962 $ 1.002 $ 0.995602

7 dager 0.04% $ 0.000364 $ 1.0205 $ 0.987644

30 dager -0.13% $ -0.001331 $ 1.0205 $ 0.987644 24-timers ytelse De siste 24 timene har mStable USD vist en prisbevegelse på $-0.000962 , noe som gjenspeiler en -0.09% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har mStable USD handlet på en topp på $1.0205 og en bunn på $0.987644 . Det så en prisendring på 0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til MUSD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har mStable USD opplevd en -0.13% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001331 av dens verdi. Dette indikerer at MUSD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer mStable USD (MUSD) prisforutsigelsesmodul? mStable USD-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MUSD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for mStable USD det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MUSD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til mStable USD. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MUSD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MUSD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til mStable USD.

Hvorfor er MUSD-prisforutsigelse viktig?

MUSD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

