mStable USD (MUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i mStable USD (MUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

mStable USD (MUSD) Informasjon mUSD is a meta-stablecoin with a native yield Offisiell nettside: http://mstable.org Kjøp MUSD nå!

mStable USD (MUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for mStable USD (MUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M Total forsyning: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M Sirkulerende forsyning: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M All-time high: $ 2.71 $ 2.71 $ 2.71 All-Time Low: $ 0.472562 $ 0.472562 $ 0.472562 Nåværende pris: $ 0.992201 $ 0.992201 $ 0.992201 Lær mer om mStable USD (MUSD) pris

mStable USD (MUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak mStable USD (MUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MUSDs tokenomics, kan du utforske MUSD tokenets livepris!

MUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor MUSD kan være på vei? Vår MUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MUSD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!