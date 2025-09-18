Hva er Ethena USDe (USDE)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

For en mer dyptgående forståelse av Ethena USDe, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Ethena USDe Hvor mye er Ethena USDe (USDE) verdt i dag? Live USDE prisen i USD er 1.0007 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende USDE-til-USD-pris? $ 1.0007 . Sjekk ut Den nåværende prisen på USDE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Ethena USDe? Markedsverdien for USDE er $ 13.95B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av USDE? Den sirkulerende forsyningen av USDE er 13.94B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDE ? USDE oppnådde en ATH-pris på 1.0349343344668251 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på USDE? USDE så en ATL-pris på 0.9772661240254116 USD . Hva er handelsvolumet til USDE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDE er $ 6.37M USD . Vil USDE gå høyere i år? USDE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDE prisprognosen for en mer grundig analyse.

Ethena USDe (USDE) Viktige bransjeoppdateringer

