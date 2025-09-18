Dagens Ethena USDe livepris er 1.0007 USD. Spor prisoppdateringer for USDE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ethena USDe livepris er 1.0007 USD. Spor prisoppdateringer for USDE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ethena USDe Logo

Ethena USDe Pris(USDE)

1 USDE til USD livepris:

$1.0007
$1.0007
0.00%1D
USD
Ethena USDe (USDE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:51:01 (UTC+8)

Ethena USDe (USDE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.0006
$ 1.0006
24 timer lav
$ 1.001
$ 1.001
24 timer høy

$ 1.0006
$ 1.0006

$ 1.001
$ 1.001

$ 1.0349343344668251
$ 1.0349343344668251

$ 0.9772661240254116
$ 0.9772661240254116

-0.01%

0.00%

-0.02%

-0.02%

Ethena USDe (USDE) sanntidsprisen er $ 1.0007. I løpet av de siste 24 timene har USDE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.0006 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDE er $ 1.0349343344668251, mens den rekordlave prisen er $ 0.9772661240254116.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDE endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ethena USDe (USDE) Markedsinformasjon

No.14

$ 13.95B
$ 13.95B

$ 6.37M
$ 6.37M

$ 13.95B
$ 13.95B

13.94B
13.94B

--
--

13,939,692,957.337934
13,939,692,957.337934

0.34%

ETH

Nåværende markedsverdi på Ethena USDe er $ 13.95B, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.37M. Den sirkulerende forsyningen på USDE er 13.94B, med en total tilgang på 13939692957.337934. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.95B.

Ethena USDe (USDE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ethena USDe for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ 00.00%
60 dager$ -0.0002-0.02%
90 dager$ +0.0002+0.01%
Ethena USDe Prisendring i dag

I dag registrerte USDE en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ethena USDe 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ 0 (0.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ethena USDe 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så USDE en endring på $ -0.0002 (-0.02%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ethena USDe 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0002+0.01% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ethena USDe (USDE)?

Sjekk ut Ethena USDe Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ethena USDe (USDE)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Ethena USDe er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ethena USDe investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk USDE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ethena USDe på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ethena USDe kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ethena USDe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ethena USDe (USDE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ethena USDe (USDE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ethena USDe.

Sjekk Ethena USDeprisprognosen nå!

Ethena USDe (USDE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ethena USDe (USDE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ethena USDe (USDE)

Leter du etter hvordan du kjøperEthena USDe? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ethena USDe på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

USDE til lokale valutaer

1 Ethena USDe(USDE) til VND
26,333.4205
1 Ethena USDe(USDE) til AUD
A$1.511057
1 Ethena USDe(USDE) til GBP
0.740518
1 Ethena USDe(USDE) til EUR
0.850595
1 Ethena USDe(USDE) til USD
$1.0007
1 Ethena USDe(USDE) til MYR
RM4.20294
1 Ethena USDe(USDE) til TRY
41.408966
1 Ethena USDe(USDE) til JPY
¥147.1029
1 Ethena USDe(USDE) til ARS
ARS$1,475.952444
1 Ethena USDe(USDE) til RUB
83.548443
1 Ethena USDe(USDE) til INR
88.151663
1 Ethena USDe(USDE) til IDR
Rp16,678.326662
1 Ethena USDe(USDE) til KRW
1,397.617648
1 Ethena USDe(USDE) til PHP
57.019886
1 Ethena USDe(USDE) til EGP
￡E.48.193712
1 Ethena USDe(USDE) til BRL
R$5.323724
1 Ethena USDe(USDE) til CAD
C$1.370959
1 Ethena USDe(USDE) til BDT
121.825218
1 Ethena USDe(USDE) til NGN
1,495.806332
1 Ethena USDe(USDE) til COP
$3,893.773735
1 Ethena USDe(USDE) til ZAR
R.17.352138
1 Ethena USDe(USDE) til UAH
41.348924
1 Ethena USDe(USDE) til TZS
T.Sh.2,476.972668
1 Ethena USDe(USDE) til VES
Bs163.1141
1 Ethena USDe(USDE) til CLP
$955.6685
1 Ethena USDe(USDE) til PKR
Rs284.038688
1 Ethena USDe(USDE) til KZT
541.788987
1 Ethena USDe(USDE) til THB
฿31.862288
1 Ethena USDe(USDE) til TWD
NT$30.241154
1 Ethena USDe(USDE) til AED
د.إ3.672569
1 Ethena USDe(USDE) til CHF
Fr0.790553
1 Ethena USDe(USDE) til HKD
HK$7.775439
1 Ethena USDe(USDE) til AMD
֏382.96789
1 Ethena USDe(USDE) til MAD
.د.م9.026314
1 Ethena USDe(USDE) til MXN
$18.422887
1 Ethena USDe(USDE) til SAR
ريال3.752625
1 Ethena USDe(USDE) til ETB
Br143.670499
1 Ethena USDe(USDE) til KES
KSh129.270426
1 Ethena USDe(USDE) til JOD
د.أ0.7094963
1 Ethena USDe(USDE) til PLN
3.632541
1 Ethena USDe(USDE) til RON
лв4.323024
1 Ethena USDe(USDE) til SEK
kr9.416587
1 Ethena USDe(USDE) til BGN
лв1.661162
1 Ethena USDe(USDE) til HUF
Ft332.672708
1 Ethena USDe(USDE) til CZK
20.694476
1 Ethena USDe(USDE) til KWD
د.ك0.3052135
1 Ethena USDe(USDE) til ILS
3.332331
1 Ethena USDe(USDE) til BOB
Bs6.914837
1 Ethena USDe(USDE) til AZN
1.70119
1 Ethena USDe(USDE) til TJS
SM9.366552
1 Ethena USDe(USDE) til GEL
2.70189
1 Ethena USDe(USDE) til AOA
Kz912.208099
1 Ethena USDe(USDE) til BHD
.د.ب0.3772639
1 Ethena USDe(USDE) til BMD
$1.0007
1 Ethena USDe(USDE) til DKK
kr6.354445
1 Ethena USDe(USDE) til HNL
L26.228347
1 Ethena USDe(USDE) til MUR
45.371738
1 Ethena USDe(USDE) til NAD
$17.362145
1 Ethena USDe(USDE) til NOK
kr9.956965
1 Ethena USDe(USDE) til NZD
$1.70119
1 Ethena USDe(USDE) til PAB
B/.1.0007
1 Ethena USDe(USDE) til PGK
K4.182926
1 Ethena USDe(USDE) til QAR
ر.ق3.632541
1 Ethena USDe(USDE) til RSD
дин.99.859853
1 Ethena USDe(USDE) til UZS
soʻm12,354.311969
1 Ethena USDe(USDE) til ALL
L82.517722
1 Ethena USDe(USDE) til ANG
ƒ1.791253
1 Ethena USDe(USDE) til AWG
ƒ1.80126
1 Ethena USDe(USDE) til BBD
$2.0014
1 Ethena USDe(USDE) til BAM
KM1.661162
1 Ethena USDe(USDE) til BIF
Fr2,987.0895
1 Ethena USDe(USDE) til BND
$1.280896
1 Ethena USDe(USDE) til BSD
$1.0007
1 Ethena USDe(USDE) til JMD
$160.522287
1 Ethena USDe(USDE) til KHR
4,018.871242
1 Ethena USDe(USDE) til KMF
Fr418.2926
1 Ethena USDe(USDE) til LAK
21,754.347391
1 Ethena USDe(USDE) til LKR
Rs302.691736
1 Ethena USDe(USDE) til MDL
L16.51155
1 Ethena USDe(USDE) til MGA
Ar4,427.867339
1 Ethena USDe(USDE) til MOP
P8.015607
1 Ethena USDe(USDE) til MVR
15.31071
1 Ethena USDe(USDE) til MWK
MK1,737.325277
1 Ethena USDe(USDE) til MZN
MT63.94473
1 Ethena USDe(USDE) til NPR
Rs141.018644
1 Ethena USDe(USDE) til PYG
7,146.9994
1 Ethena USDe(USDE) til RWF
Fr1,450.0143
1 Ethena USDe(USDE) til SBD
$8.20574
1 Ethena USDe(USDE) til SCR
14.340031
1 Ethena USDe(USDE) til SRD
$38.116663
1 Ethena USDe(USDE) til SVC
$8.756125
1 Ethena USDe(USDE) til SZL
L17.362145
1 Ethena USDe(USDE) til TMT
m3.50245
1 Ethena USDe(USDE) til TND
د.ت2.912037
1 Ethena USDe(USDE) til TTD
$6.774739
1 Ethena USDe(USDE) til UGX
Sh3,510.4556
1 Ethena USDe(USDE) til XAF
Fr558.3906
1 Ethena USDe(USDE) til XCD
$2.70189
1 Ethena USDe(USDE) til XOF
Fr558.3906
1 Ethena USDe(USDE) til XPF
Fr101.0707
1 Ethena USDe(USDE) til BWP
P13.329324
1 Ethena USDe(USDE) til BZD
$2.011407
1 Ethena USDe(USDE) til CVE
$93.845646
1 Ethena USDe(USDE) til DJF
Fr177.1239
1 Ethena USDe(USDE) til DOP
$62.063414
1 Ethena USDe(USDE) til DZD
د.ج129.670706
1 Ethena USDe(USDE) til FJD
$2.251575
1 Ethena USDe(USDE) til GNF
Fr8,701.0865
1 Ethena USDe(USDE) til GTQ
Q7.665362
1 Ethena USDe(USDE) til GYD
$209.436503
1 Ethena USDe(USDE) til ISK
kr121.0847

Ethena USDe Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ethena USDe, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ethena USDe nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ethena USDe

Hvor mye er Ethena USDe (USDE) verdt i dag?
Live USDE prisen i USD er 1.0007 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDE til USD er $ 1.0007. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ethena USDe?
Markedsverdien for USDE er $ 13.95B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDE?
Den sirkulerende forsyningen av USDE er 13.94B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDE ?
USDE oppnådde en ATH-pris på 1.0349343344668251 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDE?
USDE så en ATL-pris på 0.9772661240254116 USD.
Hva er handelsvolumet til USDE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDE er $ 6.37M USD.
Vil USDE gå høyere i år?
USDE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ethena USDe (USDE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

$1.0007
