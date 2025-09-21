Ethena USDe (USDE)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Ethena USDe % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $1.0006 $1.0006 $1.0006 0.00% USD Faktisk Prediksjon Ethena USDe-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Ethena USDe (USDE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Ethena USDe potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0006 i 2025. Ethena USDe (USDE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Ethena USDe potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0506 i 2026. Ethena USDe (USDE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDE for 2027 $ 1.1031 med en 10.25% vekstrate. Ethena USDe (USDE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDE for 2028 $ 1.1583 med en 15.76% vekstrate. Ethena USDe (USDE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDE for 2029 $ 1.2162 med en 21.55% vekstrate. Ethena USDe (USDE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på USDE for 2030 $ 1.2770 med en 27.63% vekstrate. Ethena USDe (USDE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Ethena USDe potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.0801. Ethena USDe (USDE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Ethena USDe potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.3883. År Pris Vekst 2025 $ 1.0006 0.00%

2026 $ 1.0506 5.00%

2027 $ 1.1031 10.25%

2028 $ 1.1583 15.76%

2029 $ 1.2162 21.55%

2030 $ 1.2770 27.63%

2031 $ 1.3408 34.01%

2032 $ 1.4079 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.4783 47.75%

2034 $ 1.5522 55.13%

2035 $ 1.6298 62.89%

2036 $ 1.7113 71.03%

2037 $ 1.7969 79.59%

2038 $ 1.8867 88.56%

2039 $ 1.9811 97.99%

2040 $ 2.0801 107.89% Vis mer Kortsiktig Ethena USDe-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 1.0006 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 1.0007 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 1.0015 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 1.0047 0.41% Ethena USDe (USDE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for USDE September 21, 2025(I dag) er $1.0006 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Ethena USDe (USDE) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for USDE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0007 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Ethena USDe (USDE) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for USDE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0015 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Ethena USDe (USDE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for USDE $1.0047 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Ethena USDe prisstatistikk Gjeldende pris $ 1.0006$ 1.0006 $ 1.0006 Prisendring (24 t) 0.00% Markedsverdi $ 14.04B$ 14.04B $ 14.04B Opplagsforsyning 14.03B 14.03B 14.03B Volum (24 timer) $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Volum (24 timer) -- Den siste USDE-prisen er $ 1.0006. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.44M. Videre har USDE en sirkulerende forsyning på 14.03B og total markedsverdi på $ 14.04B. Se USDE livepris

Ethena USDe Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Ethena USDe direktepris, er gjeldende pris for Ethena USDe 1.0005USD. Den sirkulerende forsyningen av Ethena USDe(USDE) er 0.00 USDE , som gir den en markedsverdi på $14.04B . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.000099 $ 1.0008 $ 1.0005

7 dager -0.00% $ -0.000099 $ 1.001 $ 1.0004

30 dager -0.00% $ -0.000199 $ 1.0012 $ 0.9999 24-timers ytelse De siste 24 timene har Ethena USDe vist en prisbevegelse på $-0.000099 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Ethena USDe handlet på en topp på $1.001 og en bunn på $1.0004 . Det så en prisendring på -0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til USDE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Ethena USDe opplevd en -0.00% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000199 av dens verdi. Dette indikerer at USDE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Ethena USDe prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full USDE prishistorikk

Hvordan fungerer Ethena USDe (USDE) prisforutsigelsesmodul? Ethena USDe-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for USDE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Ethena USDe det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for USDE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Ethena USDe. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til USDE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til USDE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Ethena USDe.

Hvorfor er USDE-prisforutsigelse viktig?

USDE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i USDE nå? I følge dine forutsigelser vil USDE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for USDE neste måned? I følge Ethena USDe (USDE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte USDE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 USDE koste i 2026? Prisen på 1 Ethena USDe (USDE) i dag er $1.0006 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil USDE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på USDE i 2027? Ethena USDe (USDE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 USDE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for USDE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Ethena USDe (USDE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for USDE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Ethena USDe (USDE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 USDE koste i 2030? Prisen på 1 Ethena USDe (USDE) i dag er $1.0006 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil USDE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for USDE i 2040? Ethena USDe (USDE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 USDE innen 2040.