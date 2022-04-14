Ethena USDe (USDE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ethena USDe (USDE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ethena USDe (USDE) Informasjon Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi. Offisiell nettside: https://www.ethena.fi/ Teknisk dokument: https://ethena-labs.gitbook.io/ethena-labs/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 Kjøp USDE nå!

Ethena USDe (USDE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ethena USDe (USDE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.08B $ 14.08B $ 14.08B Total forsyning: $ 14.08B $ 14.08B $ 14.08B Sirkulerende forsyning: $ 14.08B $ 14.08B $ 14.08B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.08B $ 14.08B $ 14.08B All-time high: $ 1.0205 $ 1.0205 $ 1.0205 All-Time Low: $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 $ 0.9772661240254116 Nåværende pris: $ 1 $ 1 $ 1 Lær mer om Ethena USDe (USDE) pris

Ethena USDe (USDE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ethena USDe (USDE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDEs tokenomics, kan du utforske USDE tokenets livepris!

