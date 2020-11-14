Dagens Unifi Protocol DAO livepris er 0.2139 USD. Spor prisoppdateringer for UNFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Unifi Protocol DAO livepris er 0.2139 USD. Spor prisoppdateringer for UNFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UNFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om UNFI

UNFI Prisinformasjon

UNFI teknisk dokument

UNFI Offisiell nettside

UNFI tokenomics

UNFI Prisprognose

UNFI-historikk

UNFI Kjøpeguide

UNFI-til-fiat-valutakonverter

UNFI Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Unifi Protocol DAO Logo

Unifi Protocol DAO Pris(UNFI)

1 UNFI til USD livepris:

$0.2139
$0.2139$0.2139
+0.28%1D
USD
Unifi Protocol DAO (UNFI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:35:38 (UTC+8)

Unifi Protocol DAO (UNFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2081
$ 0.2081$ 0.2081
24 timer lav
$ 0.2225
$ 0.2225$ 0.2225
24 timer høy

$ 0.2081
$ 0.2081$ 0.2081

$ 0.2225
$ 0.2225$ 0.2225

$ 43.91306093
$ 43.91306093$ 43.91306093

$ 0.1283238235175434
$ 0.1283238235175434$ 0.1283238235175434

-0.52%

+0.28%

-4.04%

-4.04%

Unifi Protocol DAO (UNFI) sanntidsprisen er $ 0.2139. I løpet av de siste 24 timene har UNFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2081 og et toppnivå på $ 0.2225, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UNFI er $ 43.91306093, mens den rekordlave prisen er $ 0.1283238235175434.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UNFI endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, +0.28% over 24 timer og -4.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Markedsinformasjon

No.1896

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

$ 58.46K
$ 58.46K$ 58.46K

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

9.55M
9.55M 9.55M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

9,548,651.10357291
9,548,651.10357291 9,548,651.10357291

95.48%

2020-11-14 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Unifi Protocol DAO er $ 2.04M, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.46K. Den sirkulerende forsyningen på UNFI er 9.55M, med en total tilgang på 9548651.10357291. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.14M.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Unifi Protocol DAO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000597+0.28%
30 dager$ -0.0222-9.41%
60 dager$ +0.0549+34.52%
90 dager$ +0.0376+21.32%
Unifi Protocol DAO Prisendring i dag

I dag registrerte UNFI en endring på $ +0.000597 (+0.28%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Unifi Protocol DAO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0222 (-9.41%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Unifi Protocol DAO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UNFI en endring på $ +0.0549 (+34.52%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Unifi Protocol DAO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0376+21.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Unifi Protocol DAO (UNFI)?

Sjekk ut Unifi Protocol DAO Prishistorikk-siden nå.

Hva er Unifi Protocol DAO (UNFI)

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Unifi Protocol DAO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Unifi Protocol DAO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk UNFI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Unifi Protocol DAO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Unifi Protocol DAO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Unifi Protocol DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Unifi Protocol DAO (UNFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Unifi Protocol DAO (UNFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Unifi Protocol DAO.

Sjekk Unifi Protocol DAOprisprognosen nå!

Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Unifi Protocol DAO (UNFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UNFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Unifi Protocol DAO (UNFI)

Leter du etter hvordan du kjøperUnifi Protocol DAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Unifi Protocol DAO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

UNFI til lokale valutaer

1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til VND
5,628.7785
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til AUD
A$0.322989
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til GBP
0.158286
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til EUR
0.181815
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til USD
$0.2139
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til MYR
RM0.89838
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til TRY
8.851182
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til JPY
¥31.4433
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til ARS
ARS$315.485388
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til RUB
17.86065
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til INR
18.840312
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til IDR
Rp3,564.998574
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til KRW
298.741296
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til PHP
12.198717
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til EGP
￡E.10.301424
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til BRL
R$1.135809
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til CAD
C$0.293043
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til BDT
26.040186
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til NGN
319.729164
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til COP
$835.546875
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til ZAR
R.3.704748
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til UAH
8.838348
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til TZS
T.Sh.529.453836
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til VES
Bs34.8657
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til CLP
$204.2745
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til PKR
Rs60.713376
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til KZT
115.807599
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til THB
฿6.80202
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til TWD
NT$6.466197
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til AED
د.إ0.785013
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til CHF
Fr0.168981
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til HKD
HK$1.662003
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til AMD
֏81.85953
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til MAD
.د.م1.929378
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til MXN
$3.933621
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til SAR
ريال0.802125
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til ETB
Br30.709623
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til KES
KSh27.631602
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til JOD
د.أ0.1516551
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til PLN
0.774318
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til RON
лв0.921909
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til SEK
kr2.012799
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til BGN
лв0.355074
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til HUF
Ft71.061858
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til CZK
4.423452
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til KWD
د.ك0.0652395
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til ILS
0.712287
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til BOB
Bs1.478049
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til AZN
0.36363
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til TJS
SM2.002104
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til GEL
0.57753
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til AOA
Kz194.984823
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til BHD
.د.ب0.0806403
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til BMD
$0.2139
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til DKK
kr1.358265
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til HNL
L5.606319
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til MUR
9.698226
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til NAD
$3.711165
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til NOK
kr2.126166
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til NZD
$0.36363
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til PAB
B/.0.2139
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til PGK
K0.894102
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til QAR
ر.ق0.776457
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til RSD
дин.21.332247
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til UZS
soʻm2,640.738813
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til ALL
L17.638194
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til ANG
ƒ0.382881
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til AWG
ƒ0.38502
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til BBD
$0.4278
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til BAM
KM0.355074
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til BIF
Fr638.4915
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til BND
$0.273792
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til BSD
$0.2139
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til JMD
$34.311699
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til KHR
859.035234
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til KMF
Fr89.4102
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til LAK
4,649.999907
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til LKR
Rs64.700472
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til MDL
L3.52935
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til MGA
Ar946.458303
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til MOP
P1.713339
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til MVR
3.27267
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til MWK
MK371.353929
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til MZN
MT13.66821
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til NPR
Rs30.142788
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til PYG
1,527.6738
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til RWF
Fr309.9411
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til SBD
$1.75398
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til SCR
3.065187
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til SRD
$8.147451
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til SVC
$1.871625
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til SZL
L3.711165
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til TMT
m0.74865
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til TND
د.ت0.622449
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til TTD
$1.448103
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til UGX
Sh750.3612
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til XAF
Fr119.3562
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til XCD
$0.57753
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til XOF
Fr119.3562
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til XPF
Fr21.6039
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til BWP
P2.849148
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til BZD
$0.429939
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til CVE
$20.059542
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til DJF
Fr37.8603
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til DOP
$13.266078
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til DZD
د.ج27.712884
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til FJD
$0.481275
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til GNF
Fr1,859.8605
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til GTQ
Q1.638474
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til GYD
$44.767131
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) til ISK
kr25.8819

Unifi Protocol DAO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Unifi Protocol DAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Unifi Protocol DAO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Unifi Protocol DAO

Hvor mye er Unifi Protocol DAO (UNFI) verdt i dag?
Live UNFI prisen i USD er 0.2139 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UNFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UNFI til USD er $ 0.2139. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Unifi Protocol DAO?
Markedsverdien for UNFI er $ 2.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UNFI?
Den sirkulerende forsyningen av UNFI er 9.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUNFI ?
UNFI oppnådde en ATH-pris på 43.91306093 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UNFI?
UNFI så en ATL-pris på 0.1283238235175434 USD.
Hva er handelsvolumet til UNFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UNFI er $ 58.46K USD.
Vil UNFI gå høyere i år?
UNFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UNFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:35:38 (UTC+8)

Unifi Protocol DAO (UNFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

UNFI-til-USD-kalkulator

Beløp

UNFI
UNFI
USD
USD

1 UNFI = 0.2139 USD

Handle UNFI

UNFIUSDT
$0.2139
$0.2139$0.2139
+0.32%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker