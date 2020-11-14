Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Unifi Protocol DAO (UNFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Unifi Protocol DAO (UNFI) Informasjon Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains. Offisiell nettside: https://www.unifiprotocol.com/ Teknisk dokument: https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435 Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B Kjøp UNFI nå!

Unifi Protocol DAO (UNFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Unifi Protocol DAO (UNFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Total forsyning: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M Sirkulerende forsyning: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M All-time high: $ 44.0355 $ 44.0355 $ 44.0355 All-Time Low: $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 Nåværende pris: $ 0.2051 $ 0.2051 $ 0.2051 Lær mer om Unifi Protocol DAO (UNFI) pris

Unifi Protocol DAO (UNFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Unifi Protocol DAO (UNFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UNFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UNFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UNFIs tokenomics, kan du utforske UNFI tokenets livepris!

