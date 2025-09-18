Dagens Test livepris er 0.04506 USD. Spor prisoppdateringer for TST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TST pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Test livepris er 0.04506 USD. Spor prisoppdateringer for TST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TST pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Test Logo

Test Pris(TST)

1 TST til USD livepris:

$0.04506
+1.80%1D
USD
Test (TST) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:02:03 (UTC+8)

Test (TST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04372
24 timer lav
$ 0.0555
24 timer høy

$ 0.04372
$ 0.0555
$ 0.5244193783542037
$ 0.000049417650844423
+1.07%

+1.80%

+59.44%

+59.44%

Test (TST) sanntidsprisen er $ 0.04506. I løpet av de siste 24 timene har TST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04372 og et toppnivå på $ 0.0555, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TST er $ 0.5244193783542037, mens den rekordlave prisen er $ 0.000049417650844423.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TST endret seg med +1.07% i løpet av den siste timen, +1.80% over 24 timer og +59.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Test (TST) Markedsinformasjon

No.643

$ 42.63M
$ 2.40M
$ 42.63M
946.04M
946,039,169.5594239
BSC

Nåværende markedsverdi på Test er $ 42.63M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.40M. Den sirkulerende forsyningen på TST er 946.04M, med en total tilgang på 946039169.5594239. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.63M.

Test (TST) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Test for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0007967+1.80%
30 dager$ +0.0152+50.90%
60 dager$ +0.00314+7.49%
90 dager$ +0.00235+5.50%
Test Prisendring i dag

I dag registrerte TST en endring på $ +0.0007967 (+1.80%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Test 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0152 (+50.90%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Test 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TST en endring på $ +0.00314 (+7.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Test 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00235+5.50% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Test (TST)?

Sjekk ut Test Prishistorikk-siden nå.

Hva er Test (TST)

The test meme coin posted by CZ on the Binance Chain.

Test er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Test investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TST Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Test på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Test kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Test Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Test (TST) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Test (TST) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Test.

Sjekk Testprisprognosen nå!

Test (TST) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Test (TST) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TST tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Test (TST)

Leter du etter hvordan du kjøperTest? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Test på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TST til lokale valutaer

Test Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Test, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Test nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Test

Hvor mye er Test (TST) verdt i dag?
Live TST prisen i USD er 0.04506 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TST-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TST til USD er $ 0.04506. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Test?
Markedsverdien for TST er $ 42.63M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TST?
Den sirkulerende forsyningen av TST er 946.04M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTST ?
TST oppnådde en ATH-pris på 0.5244193783542037 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TST?
TST så en ATL-pris på 0.000049417650844423 USD.
Hva er handelsvolumet til TST?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TST er $ 2.40M USD.
Vil TST gå høyere i år?
TST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TST prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

