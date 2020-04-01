Dagens Trust Wallet livepris er 1.166 USD. Spor prisoppdateringer for TWT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TWT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Trust Wallet livepris er 1.166 USD. Spor prisoppdateringer for TWT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TWT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Trust Wallet Logo

Trust Wallet Pris(TWT)

1 TWT til USD livepris:

$1.166
+1.49%1D
USD
Trust Wallet (TWT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:34:59 (UTC+8)

Trust Wallet (TWT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.8905
24 timer lav
$ 1.369
24 timer høy

$ 0.8905
$ 1.369
$ 2.7177649227203773
$ 0.00647761834255
+2.01%

+1.49%

+44.21%

+44.21%

Trust Wallet (TWT) sanntidsprisen er $ 1.166. I løpet av de siste 24 timene har TWT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.8905 og et toppnivå på $ 1.369, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TWT er $ 2.7177649227203773, mens den rekordlave prisen er $ 0.00647761834255.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TWT endret seg med +2.01% i løpet av den siste timen, +1.49% over 24 timer og +44.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Trust Wallet (TWT) Markedsinformasjon

No.147

$ 501.22M
$ 6.34M
$ 1.17B
429.86M
999,860,531.46
0.01%

2020-04-01 00:00:00

BSC

Nåværende markedsverdi på Trust Wallet er $ 501.22M, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.34M. Den sirkulerende forsyningen på TWT er 429.86M, med en total tilgang på 999860531.46. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.17B.

Trust Wallet (TWT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Trust Wallet for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.017118+1.49%
30 dager$ +0.3997+52.15%
60 dager$ +0.3384+40.88%
90 dager$ +0.4615+65.50%
Trust Wallet Prisendring i dag

I dag registrerte TWT en endring på $ +0.017118 (+1.49%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Trust Wallet 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.3997 (+52.15%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Trust Wallet 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TWT en endring på $ +0.3384 (+40.88%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Trust Wallet 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.4615+65.50% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Trust Wallet (TWT)?

Sjekk ut Trust Wallet Prishistorikk-siden nå.

Hva er Trust Wallet (TWT)

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Trust Wallet er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Trust Wallet investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TWT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Trust Wallet på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Trust Wallet kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Trust Wallet Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Trust Wallet (TWT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Trust Wallet (TWT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Trust Wallet.

Sjekk Trust Walletprisprognosen nå!

Trust Wallet (TWT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Trust Wallet (TWT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TWT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Trust Wallet (TWT)

Leter du etter hvordan du kjøperTrust Wallet? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Trust Wallet på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TWT til lokale valutaer

Trust Wallet Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Trust Wallet, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Trust Wallet nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Trust Wallet

Hvor mye er Trust Wallet (TWT) verdt i dag?
Live TWT prisen i USD er 1.166 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TWT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TWT til USD er $ 1.166. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Trust Wallet?
Markedsverdien for TWT er $ 501.22M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TWT?
Den sirkulerende forsyningen av TWT er 429.86M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTWT ?
TWT oppnådde en ATH-pris på 2.7177649227203773 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TWT?
TWT så en ATL-pris på 0.00647761834255 USD.
Hva er handelsvolumet til TWT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TWT er $ 6.34M USD.
Vil TWT gå høyere i år?
TWT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TWT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Trust Wallet (TWT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

