TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

NavnTWT

RangeringNo.118

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)14.98%

Opplagsforsyning429,860,515.46

Maksimal forsyning999,860,531.46

Total forsyning999,860,531.46

Opplagsforsyning0.4299%

Utstedelsesdato2020-04-01 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high2.7177649227203773,2022-12-11

Laveste pris0.00647761834255,2020-07-31

Offentlig blokkjedeBSC

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

