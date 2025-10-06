4 pris i dag

Sanntids 4 (4) pris i dag er $ 0.03185, med en 1.20% endring de siste 24 timene. Nåværende 4 til USD konverteringssats er $ 0.03185 per 4.

4 rangerer for tiden som #579 etter markedsverdi på $ 31.85M, med en sirkulerende forsyning på 1.00B 4. I løpet av de siste 24 timene 4 har den blitt handlet mellom $ 0.03143(laveste) og $ 0.03443 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.3006185668115678, mens tidenes laveste notering var $ 0.000099081384903154.

Kortsiktig har 4 beveget seg -2.16% i løpet av den siste timen og -22.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.30M.

4 (4) Markedsinformasjon

Rangering No.579 Markedsverdi $ 31.85M$ 31.85M $ 31.85M Volum (24 timer) $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Fullt utvannet markedsverdi $ 31.85M$ 31.85M $ 31.85M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 100.00% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på 4 er $ 31.85M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.30M. Den sirkulerende forsyningen på 4 er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.85M.