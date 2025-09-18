Hva er DOGS (DOGS)

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

DOGS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DOGS (DOGS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DOGS (DOGS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DOGS.

Sjekk DOGSprisprognosen nå!

DOGS (DOGS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DOGS (DOGS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DOGS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DOGS (DOGS)

Leter du etter hvordan du kjøperDOGS? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DOGS på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DOGS Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DOGS, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om DOGS Hvor mye er DOGS (DOGS) verdt i dag? Live DOGS prisen i USD er 0.0001366 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DOGS-til-USD-pris? $ 0.0001366 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DOGS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DOGS? Markedsverdien for DOGS er $ 70.59M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DOGS? Den sirkulerende forsyningen av DOGS er 516.75B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDOGS ? DOGS oppnådde en ATH-pris på 0.001644096114028641 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DOGS? DOGS så en ATL-pris på 0.000100955965351554 USD . Hva er handelsvolumet til DOGS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DOGS er $ 919.21K USD . Vil DOGS gå høyere i år? DOGS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DOGS prisprognosen for en mer grundig analyse.

