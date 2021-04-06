Dagens Alien Worlds Trilium livepris er 0.004704 USD. Spor prisoppdateringer for TLM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TLM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Alien Worlds Trilium livepris er 0.004704 USD. Spor prisoppdateringer for TLM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TLM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Alien Worlds Trilium Pris(TLM)

$0.004711
-4.36%1D
USD
Alien Worlds Trilium (TLM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:44:20 (UTC+8)

Alien Worlds Trilium (TLM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.97%

-4.36%

+2.12%

+2.12%

Alien Worlds Trilium (TLM) sanntidsprisen er $ 0.004704. I løpet av de siste 24 timene har TLM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004658 og et toppnivå på $ 0.005032, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TLM er $ 0.91971723, mens den rekordlave prisen er $ 0.003505173460773351.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TLM endret seg med -0.97% i løpet av den siste timen, -4.36% over 24 timer og +2.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Alien Worlds Trilium (TLM) Markedsinformasjon

No.780

60.81%

2021-04-06 00:00:00

BSC

Nåværende markedsverdi på Alien Worlds Trilium er $ 28.61M, med et 24-timers handelsvolum på $ 598.49K. Den sirkulerende forsyningen på TLM er 6.08B, med en total tilgang på 6798740338.0057. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.04M.

Alien Worlds Trilium (TLM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Alien Worlds Trilium for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00021476-4.36%
30 dager$ -0.000025-0.53%
60 dager$ -0.001314-21.84%
90 dager$ +0.0007+17.48%
Alien Worlds Trilium Prisendring i dag

I dag registrerte TLM en endring på $ -0.00021476 (-4.36%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Alien Worlds Trilium 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000025 (-0.53%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Alien Worlds Trilium 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TLM en endring på $ -0.001314 (-21.84%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Alien Worlds Trilium 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0007+17.48% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Alien Worlds Trilium (TLM)?

Sjekk ut Alien Worlds Trilium Prishistorikk-siden nå.

Hva er Alien Worlds Trilium (TLM)

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Alien Worlds Trilium er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Alien Worlds Trilium investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TLM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Alien Worlds Trilium på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Alien Worlds Trilium kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Alien Worlds Trilium Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Alien Worlds Trilium (TLM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Alien Worlds Trilium (TLM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Alien Worlds Trilium.

Sjekk Alien Worlds Triliumprisprognosen nå!

Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Alien Worlds Trilium (TLM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TLM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Alien Worlds Trilium (TLM)

Leter du etter hvordan du kjøperAlien Worlds Trilium? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Alien Worlds Trilium på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TLM til lokale valutaer

Alien Worlds Trilium Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Alien Worlds Trilium, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Alien Worlds Trilium nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Alien Worlds Trilium

Hvor mye er Alien Worlds Trilium (TLM) verdt i dag?
Live TLM prisen i USD er 0.004704 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TLM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TLM til USD er $ 0.004704. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Alien Worlds Trilium?
Markedsverdien for TLM er $ 28.61M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TLM?
Den sirkulerende forsyningen av TLM er 6.08B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTLM ?
TLM oppnådde en ATH-pris på 0.91971723 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TLM?
TLM så en ATL-pris på 0.003505173460773351 USD.
Hva er handelsvolumet til TLM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TLM er $ 598.49K USD.
Vil TLM gå høyere i år?
TLM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TLM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Alien Worlds Trilium (TLM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

