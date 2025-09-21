Alien Worlds Trilium (TLM)-prisforutsigelse (USD)

Få Alien Worlds Trilium prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye TLM vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Alien Worlds Trilium % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.004784 $0.004784 $0.004784 +0.35% USD Faktisk Prediksjon Alien Worlds Trilium-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Alien Worlds Trilium (TLM) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Alien Worlds Trilium potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004784 i 2025. Alien Worlds Trilium (TLM) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Alien Worlds Trilium potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.005023 i 2026. Alien Worlds Trilium (TLM) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TLM for 2027 $ 0.005274 med en 10.25% vekstrate. Alien Worlds Trilium (TLM) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TLM for 2028 $ 0.005538 med en 15.76% vekstrate. Alien Worlds Trilium (TLM) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TLM for 2029 $ 0.005814 med en 21.55% vekstrate. Alien Worlds Trilium (TLM) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på TLM for 2030 $ 0.006105 med en 27.63% vekstrate. Alien Worlds Trilium (TLM) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Alien Worlds Trilium potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009945. Alien Worlds Trilium (TLM) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Alien Worlds Trilium potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.016200. År Pris Vekst 2025 $ 0.004784 0.00%

2026 $ 0.005023 5.00%

2027 $ 0.005274 10.25%

2028 $ 0.005538 15.76%

2029 $ 0.005814 21.55%

2030 $ 0.006105 27.63%

2031 $ 0.006411 34.01%

2032 $ 0.006731 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.007068 47.75%

2034 $ 0.007421 55.13%

2035 $ 0.007792 62.89%

2036 $ 0.008182 71.03%

2037 $ 0.008591 79.59%

2038 $ 0.009020 88.56%

2039 $ 0.009471 97.99%

2040 $ 0.009945 107.89% Vis mer Kortsiktig Alien Worlds Trilium-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.004784 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.004784 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.004788 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.004803 0.41% Alien Worlds Trilium (TLM) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for TLM September 21, 2025(I dag) er $0.004784 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Alien Worlds Trilium (TLM) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for TLM, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.004784 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Alien Worlds Trilium (TLM) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for TLM, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.004788 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Alien Worlds Trilium (TLM) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for TLM $0.004803 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Alien Worlds Trilium prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.004784$ 0.004784 $ 0.004784 Prisendring (24 t) +0.35% Markedsverdi $ 29.09M$ 29.09M $ 29.09M Opplagsforsyning 6.08B 6.08B 6.08B Volum (24 timer) $ 486.99K$ 486.99K $ 486.99K Volum (24 timer) -- Den siste TLM-prisen er $ 0.004784. Den har en 24-timers endring på +0.35%, med et 24-timers handelsvolum på $ 486.99K. Videre har TLM en sirkulerende forsyning på 6.08B og total markedsverdi på $ 29.09M. Se TLM livepris

Alien Worlds Trilium Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Alien Worlds Trilium direktepris, er gjeldende pris for Alien Worlds Trilium 0.004783USD. Den sirkulerende forsyningen av Alien Worlds Trilium(TLM) er 0.00 TLM , som gir den en markedsverdi på $29.09M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000100 $ 0.004831 $ 0.004614

7 dager -0.04% $ -0.000246 $ 0.005129 $ 0.004553

30 dager 0.03% $ 0.000140 $ 0.005702 $ 0.004094 24-timers ytelse De siste 24 timene har Alien Worlds Trilium vist en prisbevegelse på $0.000100 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Alien Worlds Trilium handlet på en topp på $0.005129 og en bunn på $0.004553 . Det så en prisendring på -0.04% . Denne nylige trenden viser potensialet til TLM for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Alien Worlds Trilium opplevd en 0.03% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000140 av dens verdi. Dette indikerer at TLM kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Alien Worlds Trilium prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full TLM prishistorikk

Hvordan fungerer Alien Worlds Trilium (TLM) prisforutsigelsesmodul? Alien Worlds Trilium-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for TLM basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Alien Worlds Trilium det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for TLM, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Alien Worlds Trilium. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til TLM. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til TLM for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Alien Worlds Trilium.

Hvorfor er TLM-prisforutsigelse viktig?

TLM-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i TLM nå? I følge dine forutsigelser vil TLM oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for TLM neste måned? I følge Alien Worlds Trilium (TLM)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte TLM-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 TLM koste i 2026? Prisen på 1 Alien Worlds Trilium (TLM) i dag er $0.004784 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TLM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på TLM i 2027? Alien Worlds Trilium (TLM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TLM innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for TLM i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Alien Worlds Trilium (TLM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for TLM i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Alien Worlds Trilium (TLM) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 TLM koste i 2030? Prisen på 1 Alien Worlds Trilium (TLM) i dag er $0.004784 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil TLM øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for TLM i 2040? Alien Worlds Trilium (TLM) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 TLM innen 2040. Registrer deg nå