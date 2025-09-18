Hva er Gitcoin (GTC)

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Gitcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gitcoin (GTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gitcoin (GTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gitcoin.

Sjekk Gitcoinprisprognosen nå!

Gitcoin (GTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gitcoin (GTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gitcoin (GTC)

Leter du etter hvordan du kjøperGitcoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gitcoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GTC til lokale valutaer

Prøv konverting

Gitcoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gitcoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Gitcoin Hvor mye er Gitcoin (GTC) verdt i dag? Live GTC prisen i USD er 0.3526 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GTC-til-USD-pris? $ 0.3526 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GTC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Gitcoin? Markedsverdien for GTC er $ 33.99M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GTC? Den sirkulerende forsyningen av GTC er 96.38M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGTC ? GTC oppnådde en ATH-pris på 29.033902808657192 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GTC? GTC så en ATL-pris på 0.19580728738080047 USD . Hva er handelsvolumet til GTC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GTC er $ 563.26K USD . Vil GTC gå høyere i år? GTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GTC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Gitcoin (GTC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

