Dagens Origin livepris er 0.06452 USD. Spor prisoppdateringer for OGN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OGN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 OGN til USD livepris:

$0.06451
-0.07%1D
Origin (OGN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:56:43 (UTC+8)

Origin (OGN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.06395
24 timer lav
$ 0.06767
24 timer høy

$ 0.06395
$ 0.06767
$ 3.38825924
$ 0.04283790500370745
-0.33%

-0.06%

-2.75%

-2.75%

Origin (OGN) sanntidsprisen er $ 0.06452. I løpet av de siste 24 timene har OGN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.06395 og et toppnivå på $ 0.06767, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OGN er $ 3.38825924, mens den rekordlave prisen er $ 0.04283790500370745.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OGN endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og -2.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Origin (OGN) Markedsinformasjon

No.642

$ 42.47M
$ 684.58K
$ 90.95M
658.23M
1,409,664,846
1,409,664,846
46.69%

2020-01-06 00:00:00

$ 0.136
ETH

Nåværende markedsverdi på Origin er $ 42.47M, med et 24-timers handelsvolum på $ 684.58K. Den sirkulerende forsyningen på OGN er 658.23M, med en total tilgang på 1409664846. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 90.95M.

Origin (OGN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Origin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000452-0.06%
30 dager$ -0.01622-20.09%
60 dager$ -0.00328-4.84%
90 dager$ +0.01755+37.36%
Origin Prisendring i dag

I dag registrerte OGN en endring på $ -0.0000452 (-0.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Origin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01622 (-20.09%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Origin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OGN en endring på $ -0.00328 (-4.84%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Origin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01755+37.36% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Origin (OGN)?

Sjekk ut Origin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Origin (OGN)

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Origin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Origin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OGN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Origin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Origin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Origin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Origin (OGN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Origin (OGN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Origin.

Sjekk Originprisprognosen nå!

Origin (OGN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Origin (OGN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OGN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Origin (OGN)

Leter du etter hvordan du kjøperOrigin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Origin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OGN til lokale valutaer

Origin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Origin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Origin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Origin

Hvor mye er Origin (OGN) verdt i dag?
Live OGN prisen i USD er 0.06452 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OGN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OGN til USD er $ 0.06452. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Origin?
Markedsverdien for OGN er $ 42.47M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OGN?
Den sirkulerende forsyningen av OGN er 658.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOGN ?
OGN oppnådde en ATH-pris på 3.38825924 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OGN?
OGN så en ATL-pris på 0.04283790500370745 USD.
Hva er handelsvolumet til OGN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OGN er $ 684.58K USD.
Vil OGN gå høyere i år?
OGN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OGN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:56:43 (UTC+8)

Origin (OGN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

