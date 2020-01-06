Hva er Origin (OGN)

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Origin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Origin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk OGN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Origin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Origin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Origin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Origin (OGN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Origin (OGN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Origin.

Sjekk Originprisprognosen nå!

Origin (OGN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Origin (OGN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OGN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Origin (OGN)

Leter du etter hvordan du kjøperOrigin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Origin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OGN til lokale valutaer

Prøv konverting

Origin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Origin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Origin Hvor mye er Origin (OGN) verdt i dag? Live OGN prisen i USD er 0.06452 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende OGN-til-USD-pris? $ 0.06452 . Sjekk ut Den nåværende prisen på OGN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Origin? Markedsverdien for OGN er $ 42.47M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av OGN? Den sirkulerende forsyningen av OGN er 658.23M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOGN ? OGN oppnådde en ATH-pris på 3.38825924 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på OGN? OGN så en ATL-pris på 0.04283790500370745 USD . Hva er handelsvolumet til OGN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OGN er $ 684.58K USD . Vil OGN gå høyere i år? OGN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OGN prisprognosen for en mer grundig analyse.

Origin (OGN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?