Alien Worlds Trilium (TLM) Informasjon Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations ("Planet DAOs") and to gain access to additional gameplay. Offisiell nettside: https://alienworlds.io Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing Blokkutforsker: https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds

Alien Worlds Trilium (TLM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Alien Worlds Trilium (TLM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.61M Total forsyning: $ 6.80B Sirkulerende forsyning: $ 6.08B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.03M All-time high: $ 7.2 All-Time Low: $ 0.003505173460773351 Nåværende pris: $ 0.004703

Alien Worlds Trilium (TLM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Alien Worlds Trilium (TLM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TLM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TLM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TLMs tokenomics, kan du utforske TLM tokenets livepris!

Alien Worlds Trilium (TLM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TLM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

TLM prisforutsigelse Vil du vite hvor TLM kan være på vei? Vår TLM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

