TLM

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Navn TLM

RangeringNo.815

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.10%

Opplagsforsyning6,090,039,953.8399

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning6,807,104,010.1088

Opplagsforsyning0.609%

Utstedelsesdato2021-04-06 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.91971723,2021-04-14

Laveste pris0.003505173460773351,2025-06-22

Offentlig blokkjedeBSC

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations ("Planet DAOs") and to gain access to additional gameplay.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

