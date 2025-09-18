Hva er dego.finance (DEGO)

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

dego.finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil dego.finance (DEGO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine dego.finance (DEGO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for dego.finance.

dego.finance (DEGO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak dego.finance (DEGO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial.

DEGO til lokale valutaer

dego.finance Ressurs

Folk spør også: Andre spørsmål om dego.finance Hvor mye er dego.finance (DEGO) verdt i dag? Live DEGO prisen i USD er 1.2169 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DEGO-til-USD-pris? $ 1.2169 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DEGO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for dego.finance? Markedsverdien for DEGO er $ 25.55M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DEGO? Den sirkulerende forsyningen av DEGO er 21.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEGO ? DEGO oppnådde en ATH-pris på 33.82069595 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DEGO? DEGO så en ATL-pris på 0.426268683664 USD . Hva er handelsvolumet til DEGO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEGO er $ 262.23K USD . Vil DEGO gå høyere i år? DEGO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEGO prisprognosen for en mer grundig analyse.

dego.finance (DEGO) Viktige bransjeoppdateringer

