Dagens dego.finance livepris er 1.2169 USD. Spor prisoppdateringer for DEGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

dego.finance Logo

dego.finance Pris(DEGO)

1 DEGO til USD livepris:

$1.2164
$1.2164$1.2164
-0.12%1D
USD
dego.finance (DEGO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:43:37 (UTC+8)

dego.finance (DEGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.2129
$ 1.2129$ 1.2129
24 timer lav
$ 1.251
$ 1.251$ 1.251
24 timer høy

$ 1.2129
$ 1.2129$ 1.2129

$ 1.251
$ 1.251$ 1.251

$ 33.82069595
$ 33.82069595$ 33.82069595

$ 0.426268683664
$ 0.426268683664$ 0.426268683664

-0.20%

-0.12%

-3.58%

-3.58%

dego.finance (DEGO) sanntidsprisen er $ 1.2169. I løpet av de siste 24 timene har DEGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.2129 og et toppnivå på $ 1.251, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEGO er $ 33.82069595, mens den rekordlave prisen er $ 0.426268683664.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEGO endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og -3.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

dego.finance (DEGO) Markedsinformasjon

No.837

$ 25.55M
$ 25.55M$ 25.55M

$ 262.23K
$ 262.23K$ 262.23K

$ 25.55M
$ 25.55M$ 25.55M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

99.98%

ETH

Nåværende markedsverdi på dego.finance er $ 25.55M, med et 24-timers handelsvolum på $ 262.23K. Den sirkulerende forsyningen på DEGO er 21.00M, med en total tilgang på 21000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.55M.

dego.finance (DEGO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene dego.finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001461-0.12%
30 dager$ -0.0995-7.56%
60 dager$ +0.0529+4.54%
90 dager$ +0.1949+19.07%
dego.finance Prisendring i dag

I dag registrerte DEGO en endring på $ -0.001461 (-0.12%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

dego.finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0995 (-7.56%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

dego.finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DEGO en endring på $ +0.0529 (+4.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

dego.finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1949+19.07% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for dego.finance (DEGO)?

Sjekk ut dego.finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er dego.finance (DEGO)

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

dego.finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere dego.finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DEGO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om dego.finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din dego.finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

dego.finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil dego.finance (DEGO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine dego.finance (DEGO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for dego.finance.

Sjekk dego.financeprisprognosen nå!

dego.finance (DEGO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak dego.finance (DEGO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEGO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe dego.finance (DEGO)

Leter du etter hvordan du kjøperdego.finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe dego.finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DEGO til lokale valutaer

dego.finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av dego.finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell dego.finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om dego.finance

Hvor mye er dego.finance (DEGO) verdt i dag?
Live DEGO prisen i USD er 1.2169 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEGO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEGO til USD er $ 1.2169. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for dego.finance?
Markedsverdien for DEGO er $ 25.55M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEGO?
Den sirkulerende forsyningen av DEGO er 21.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEGO ?
DEGO oppnådde en ATH-pris på 33.82069595 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEGO?
DEGO så en ATL-pris på 0.426268683664 USD.
Hva er handelsvolumet til DEGO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEGO er $ 262.23K USD.
Vil DEGO gå høyere i år?
DEGO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEGO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:43:37 (UTC+8)

dego.finance (DEGO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

