Dagens Stake Vault Network livepris er 0.002327 USD. Spor prisoppdateringer for SVN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SVN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Stake Vault Network Pris(SVN)

$0,002327
-%0,971D
USD
Stake Vault Network (SVN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:58:41 (UTC+8)

Stake Vault Network (SVN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0,00226
24 timer lav
$ 0,002857
24 timer høy

$ 0,00226
$ 0,002857
$ 0,43927431400951944
$ 0,00086153984885256
-%0,98

-%0,97

-%13,82

-%13,82

Stake Vault Network (SVN) sanntidsprisen er $ 0,002327. I løpet av de siste 24 timene har SVN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0,00226 og et toppnivå på $ 0,002857, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SVN er $ 0,43927431400951944, mens den rekordlave prisen er $ 0,00086153984885256.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SVN endret seg med -%0,98 i løpet av den siste timen, -%0,97 over 24 timer og -%13,82 i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stake Vault Network (SVN) Markedsinformasjon

No.4761

$ 0,00
$ 28,87K
$ 4,89M
0,00
2.100.000.000
2.100.000.000
%0,00

ETH

Nåværende markedsverdi på Stake Vault Network er $ 0,00, med et 24-timers handelsvolum på $ 28,87K. Den sirkulerende forsyningen på SVN er 0,00, med en total tilgang på 2100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4,89M.

Stake Vault Network (SVN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Stake Vault Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0,00002279-%0,97
30 dager$ +0,001216+%109,45
60 dager$ +0,000424+%22,28
90 dager$ -0,001569-%40,28
Stake Vault Network Prisendring i dag

I dag registrerte SVN en endring på $ -0,00002279 (-%0,97), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Stake Vault Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0,001216 (+%109,45), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Stake Vault Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SVN en endring på $ +0,000424 (+%22,28), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Stake Vault Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0,001569-%40,28 (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Stake Vault Network (SVN)?

Sjekk ut Stake Vault Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Stake Vault Network (SVN)

Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem.

Stake Vault Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Stake Vault Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SVN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Stake Vault Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Stake Vault Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Stake Vault Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stake Vault Network (SVN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stake Vault Network (SVN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stake Vault Network.

Sjekk Stake Vault Networkprisprognosen nå!

Stake Vault Network (SVN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stake Vault Network (SVN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SVN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Stake Vault Network (SVN)

Leter du etter hvordan du kjøperStake Vault Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Stake Vault Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SVN til lokale valutaer

Stake Vault Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Stake Vault Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Stake Vault Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Stake Vault Network

Hvor mye er Stake Vault Network (SVN) verdt i dag?
Live SVN prisen i USD er 0,002327 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SVN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SVN til USD er $ 0,002327. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Stake Vault Network?
Markedsverdien for SVN er $ 0,00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SVN?
Den sirkulerende forsyningen av SVN er 0,00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSVN ?
SVN oppnådde en ATH-pris på 0,43927431400951944 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SVN?
SVN så en ATL-pris på 0,00086153984885256 USD.
Hva er handelsvolumet til SVN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SVN er $ 28,87K USD.
Vil SVN gå høyere i år?
SVN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SVN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Stake Vault Network (SVN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

