Stake Vault Network (SVN) Informasjon Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem. Offisiell nettside: https://stakevaultnet.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.stakevaultnet.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xcE872DB165d4F5623AF9c29e03AFd416Bc5f67bc

Stake Vault Network (SVN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stake Vault Network (SVN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M All-time high: $ 0.9972 $ 0.9972 $ 0.9972 All-Time Low: $ 0.000840348835176448 $ 0.000840348835176448 $ 0.000840348835176448 Nåværende pris: $ 0.001303 $ 0.001303 $ 0.001303 Lær mer om Stake Vault Network (SVN) pris

Stake Vault Network (SVN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stake Vault Network (SVN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SVN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SVN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SVNs tokenomics, kan du utforske SVN tokenets livepris!

Stake Vault Network (SVN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SVN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SVN nå!

SVN prisforutsigelse Vil du vite hvor SVN kan være på vei? Vår SVN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SVN tokenets prisforutsigelse nå!

