Stake Vault Network (SVN)-prisforutsigelse (USD)

Få Stake Vault Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye SVN vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp SVN

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Stake Vault Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.002401 $0.002401 $0.002401 +0.83% USD Faktisk Prediksjon Stake Vault Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Stake Vault Network (SVN) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Stake Vault Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002401 i 2025. Stake Vault Network (SVN) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Stake Vault Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002521 i 2026. Stake Vault Network (SVN) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SVN for 2027 $ 0.002647 med en 10.25% vekstrate. Stake Vault Network (SVN) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SVN for 2028 $ 0.002779 med en 15.76% vekstrate. Stake Vault Network (SVN) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SVN for 2029 $ 0.002918 med en 21.55% vekstrate. Stake Vault Network (SVN) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SVN for 2030 $ 0.003064 med en 27.63% vekstrate. Stake Vault Network (SVN) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Stake Vault Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004991. Stake Vault Network (SVN) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Stake Vault Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008130. År Pris Vekst 2025 $ 0.002401 0.00%

2026 $ 0.002521 5.00%

2027 $ 0.002647 10.25%

2028 $ 0.002779 15.76%

2029 $ 0.002918 21.55%

2030 $ 0.003064 27.63%

2031 $ 0.003217 34.01%

2032 $ 0.003378 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.003547 47.75%

2034 $ 0.003724 55.13%

2035 $ 0.003910 62.89%

2036 $ 0.004106 71.03%

2037 $ 0.004311 79.59%

2038 $ 0.004527 88.56%

2039 $ 0.004753 97.99%

2040 $ 0.004991 107.89% Vis mer Kortsiktig Stake Vault Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.002401 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.002401 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.002403 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.002410 0.41% Stake Vault Network (SVN) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SVN September 21, 2025(I dag) er $0.002401 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Stake Vault Network (SVN) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SVN, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.002401 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Stake Vault Network (SVN) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SVN, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.002403 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Stake Vault Network (SVN) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SVN $0.002410 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Stake Vault Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.002401$ 0.002401 $ 0.002401 Prisendring (24 t) +0.83% Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Volum (24 timer) $ 16.74K$ 16.74K $ 16.74K Volum (24 timer) -- Den siste SVN-prisen er $ 0.002401. Den har en 24-timers endring på +0.83%, med et 24-timers handelsvolum på $ 16.74K. Videre har SVN en sirkulerende forsyning på 0.00 og total markedsverdi på $ 0.00. Se SVN livepris

Hvordan kjøpe Stake Vault Network (SVN) Prøver du å kjøpe SVN? Du kan nå kjøpe SVN via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Stake Vault Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper SVN nå

Stake Vault Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Stake Vault Network direktepris, er gjeldende pris for Stake Vault Network 0.002401USD. Den sirkulerende forsyningen av Stake Vault Network(SVN) er 0.00 SVN , som gir den en markedsverdi på $0.00 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.03% $ 0.000074 $ 0.00279 $ 0.002102

7 dager -0.45% $ -0.001979 $ 0.004885 $ 0.002102

30 dager 1.40% $ 0.001401 $ 0.0049 $ 0.000901 24-timers ytelse De siste 24 timene har Stake Vault Network vist en prisbevegelse på $0.000074 , noe som gjenspeiler en 0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Stake Vault Network handlet på en topp på $0.004885 og en bunn på $0.002102 . Det så en prisendring på -0.45% . Denne nylige trenden viser potensialet til SVN for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Stake Vault Network opplevd en 1.40% endring, som gjenspeiler omtrent $0.001401 av dens verdi. Dette indikerer at SVN kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Stake Vault Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full SVN prishistorikk

Hvordan fungerer Stake Vault Network (SVN) prisforutsigelsesmodul? Stake Vault Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SVN basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Stake Vault Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SVN, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Stake Vault Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SVN. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SVN for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Stake Vault Network.

Hvorfor er SVN-prisforutsigelse viktig?

SVN-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SVN nå? I følge dine forutsigelser vil SVN oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SVN neste måned? I følge Stake Vault Network (SVN)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SVN-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SVN koste i 2026? Prisen på 1 Stake Vault Network (SVN) i dag er $0.002401 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SVN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SVN i 2027? Stake Vault Network (SVN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SVN innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SVN i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Stake Vault Network (SVN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SVN i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Stake Vault Network (SVN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SVN koste i 2030? Prisen på 1 Stake Vault Network (SVN) i dag er $0.002401 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SVN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SVN i 2040? Stake Vault Network (SVN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SVN innen 2040. Registrer deg nå