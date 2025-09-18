Hva er Upland (SPARKLET)

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Hvor mye vil Upland (SPARKLET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Upland (SPARKLET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Upland.

Folk spør også: Andre spørsmål om Upland Hvor mye er Upland (SPARKLET) verdt i dag? Live SPARKLET prisen i USD er 0.02967 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SPARKLET-til-USD-pris? $ 0.02967 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SPARKLET til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Upland? Markedsverdien for SPARKLET er $ 6.47M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SPARKLET? Den sirkulerende forsyningen av SPARKLET er 218.09M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPARKLET ? SPARKLET oppnådde en ATH-pris på 0.1731580337853565 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SPARKLET? SPARKLET så en ATL-pris på 0.011986767956417886 USD . Hva er handelsvolumet til SPARKLET? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPARKLET er $ 150.86K USD . Vil SPARKLET gå høyere i år? SPARKLET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPARKLET prisprognosen for en mer grundig analyse.

Upland (SPARKLET) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

