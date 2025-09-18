Dagens Upland livepris er 0.02967 USD. Spor prisoppdateringer for SPARKLET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPARKLET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Upland livepris er 0.02967 USD. Spor prisoppdateringer for SPARKLET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPARKLET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SPARKLET

SPARKLET Prisinformasjon

SPARKLET teknisk dokument

SPARKLET Offisiell nettside

SPARKLET tokenomics

SPARKLET Prisprognose

SPARKLET-historikk

SPARKLET Kjøpeguide

SPARKLET-til-fiat-valutakonverter

SPARKLET Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Upland Logo

Upland Pris(SPARKLET)

1 SPARKLET til USD livepris:

$0.02965
$0.02965$0.02965
-0.03%1D
USD
Upland (SPARKLET) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:28:02 (UTC+8)

Upland (SPARKLET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02909
$ 0.02909$ 0.02909
24 timer lav
$ 0.03004
$ 0.03004$ 0.03004
24 timer høy

$ 0.02909
$ 0.02909$ 0.02909

$ 0.03004
$ 0.03004$ 0.03004

$ 0.1731580337853565
$ 0.1731580337853565$ 0.1731580337853565

$ 0.011986767956417886
$ 0.011986767956417886$ 0.011986767956417886

+0.13%

-0.03%

+1.29%

+1.29%

Upland (SPARKLET) sanntidsprisen er $ 0.02967. I løpet av de siste 24 timene har SPARKLET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02909 og et toppnivå på $ 0.03004, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPARKLET er $ 0.1731580337853565, mens den rekordlave prisen er $ 0.011986767956417886.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPARKLET endret seg med +0.13% i løpet av den siste timen, -0.03% over 24 timer og +1.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Upland (SPARKLET) Markedsinformasjon

No.1377

$ 6.47M
$ 6.47M$ 6.47M

$ 150.86K
$ 150.86K$ 150.86K

$ 29.67M
$ 29.67M$ 29.67M

218.09M
218.09M 218.09M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.80%

ETH

Nåværende markedsverdi på Upland er $ 6.47M, med et 24-timers handelsvolum på $ 150.86K. Den sirkulerende forsyningen på SPARKLET er 218.09M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.67M.

Upland (SPARKLET) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Upland for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000089-0.03%
30 dager$ +0.00565+23.52%
60 dager$ +0.01349+83.37%
90 dager$ +0.01365+85.20%
Upland Prisendring i dag

I dag registrerte SPARKLET en endring på $ -0.0000089 (-0.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Upland 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00565 (+23.52%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Upland 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SPARKLET en endring på $ +0.01349 (+83.37%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Upland 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01365+85.20% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Upland (SPARKLET)?

Sjekk ut Upland Prishistorikk-siden nå.

Hva er Upland (SPARKLET)

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Upland er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Upland investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SPARKLET Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Upland på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Upland kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Upland Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Upland (SPARKLET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Upland (SPARKLET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Upland.

Sjekk Uplandprisprognosen nå!

Upland (SPARKLET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Upland (SPARKLET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPARKLET tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Upland (SPARKLET)

Leter du etter hvordan du kjøperUpland? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Upland på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SPARKLET til lokale valutaer

1 Upland(SPARKLET) til VND
780.76605
1 Upland(SPARKLET) til AUD
A$0.0448017
1 Upland(SPARKLET) til GBP
0.0219558
1 Upland(SPARKLET) til EUR
0.0252195
1 Upland(SPARKLET) til USD
$0.02967
1 Upland(SPARKLET) til MYR
RM0.124614
1 Upland(SPARKLET) til TRY
1.2277446
1 Upland(SPARKLET) til JPY
¥4.36149
1 Upland(SPARKLET) til ARS
ARS$43.7608764
1 Upland(SPARKLET) til RUB
2.477445
1 Upland(SPARKLET) til INR
2.6133336
1 Upland(SPARKLET) til IDR
Rp494.4998022
1 Upland(SPARKLET) til KRW
41.4383088
1 Upland(SPARKLET) til PHP
1.6920801
1 Upland(SPARKLET) til EGP
￡E.1.4289072
1 Upland(SPARKLET) til BRL
R$0.1575477
1 Upland(SPARKLET) til CAD
C$0.0406479
1 Upland(SPARKLET) til BDT
3.6120258
1 Upland(SPARKLET) til NGN
44.3495292
1 Upland(SPARKLET) til COP
$115.8984375
1 Upland(SPARKLET) til ZAR
R.0.5138844
1 Upland(SPARKLET) til UAH
1.2259644
1 Upland(SPARKLET) til TZS
T.Sh.73.4403708
1 Upland(SPARKLET) til VES
Bs4.83621
1 Upland(SPARKLET) til CLP
$28.33485
1 Upland(SPARKLET) til PKR
Rs8.4215328
1 Upland(SPARKLET) til KZT
16.0636347
1 Upland(SPARKLET) til THB
฿0.943506
1 Upland(SPARKLET) til TWD
NT$0.8969241
1 Upland(SPARKLET) til AED
د.إ0.1088889
1 Upland(SPARKLET) til CHF
Fr0.0234393
1 Upland(SPARKLET) til HKD
HK$0.2305359
1 Upland(SPARKLET) til AMD
֏11.354709
1 Upland(SPARKLET) til MAD
.د.م0.2676234
1 Upland(SPARKLET) til MXN
$0.5456313
1 Upland(SPARKLET) til SAR
ريال0.1112625
1 Upland(SPARKLET) til ETB
Br4.2597219
1 Upland(SPARKLET) til KES
KSh3.8327706
1 Upland(SPARKLET) til JOD
د.أ0.02103603
1 Upland(SPARKLET) til PLN
0.1074054
1 Upland(SPARKLET) til RON
лв0.1278777
1 Upland(SPARKLET) til SEK
kr0.2791947
1 Upland(SPARKLET) til BGN
лв0.0492522
1 Upland(SPARKLET) til HUF
Ft9.8569674
1 Upland(SPARKLET) til CZK
0.6135756
1 Upland(SPARKLET) til KWD
د.ك0.00904935
1 Upland(SPARKLET) til ILS
0.0988011
1 Upland(SPARKLET) til BOB
Bs0.2050197
1 Upland(SPARKLET) til AZN
0.050439
1 Upland(SPARKLET) til TJS
SM0.2777112
1 Upland(SPARKLET) til GEL
0.080109
1 Upland(SPARKLET) til AOA
Kz27.0462819
1 Upland(SPARKLET) til BHD
.د.ب0.01118559
1 Upland(SPARKLET) til BMD
$0.02967
1 Upland(SPARKLET) til DKK
kr0.1884045
1 Upland(SPARKLET) til HNL
L0.7776507
1 Upland(SPARKLET) til MUR
1.3452378
1 Upland(SPARKLET) til NAD
$0.5147745
1 Upland(SPARKLET) til NOK
kr0.2949198
1 Upland(SPARKLET) til NZD
$0.050439
1 Upland(SPARKLET) til PAB
B/.0.02967
1 Upland(SPARKLET) til PGK
K0.1240206
1 Upland(SPARKLET) til QAR
ر.ق0.1077021
1 Upland(SPARKLET) til RSD
дин.2.9589891
1 Upland(SPARKLET) til UZS
soʻm366.2960289
1 Upland(SPARKLET) til ALL
L2.4465882
1 Upland(SPARKLET) til ANG
ƒ0.0531093
1 Upland(SPARKLET) til AWG
ƒ0.053406
1 Upland(SPARKLET) til BBD
$0.05934
1 Upland(SPARKLET) til BAM
KM0.0492522
1 Upland(SPARKLET) til BIF
Fr88.56495
1 Upland(SPARKLET) til BND
$0.0379776
1 Upland(SPARKLET) til BSD
$0.02967
1 Upland(SPARKLET) til JMD
$4.7593647
1 Upland(SPARKLET) til KHR
119.1565002
1 Upland(SPARKLET) til KMF
Fr12.40206
1 Upland(SPARKLET) til LAK
644.9999871
1 Upland(SPARKLET) til LKR
Rs8.9745816
1 Upland(SPARKLET) til MDL
L0.489555
1 Upland(SPARKLET) til MGA
Ar131.2829259
1 Upland(SPARKLET) til MOP
P0.2376567
1 Upland(SPARKLET) til MVR
0.453951
1 Upland(SPARKLET) til MWK
MK51.5103837
1 Upland(SPARKLET) til MZN
MT1.895913
1 Upland(SPARKLET) til NPR
Rs4.1810964
1 Upland(SPARKLET) til PYG
211.90314
1 Upland(SPARKLET) til RWF
Fr42.99183
1 Upland(SPARKLET) til SBD
$0.243294
1 Upland(SPARKLET) til SCR
0.4251711
1 Upland(SPARKLET) til SRD
$1.1301303
1 Upland(SPARKLET) til SVC
$0.2596125
1 Upland(SPARKLET) til SZL
L0.5147745
1 Upland(SPARKLET) til TMT
m0.103845
1 Upland(SPARKLET) til TND
د.ت0.0863397
1 Upland(SPARKLET) til TTD
$0.2008659
1 Upland(SPARKLET) til UGX
Sh104.08236
1 Upland(SPARKLET) til XAF
Fr16.55586
1 Upland(SPARKLET) til XCD
$0.080109
1 Upland(SPARKLET) til XOF
Fr16.55586
1 Upland(SPARKLET) til XPF
Fr2.99667
1 Upland(SPARKLET) til BWP
P0.3952044
1 Upland(SPARKLET) til BZD
$0.0596367
1 Upland(SPARKLET) til CVE
$2.7824526
1 Upland(SPARKLET) til DJF
Fr5.25159
1 Upland(SPARKLET) til DOP
$1.8401334
1 Upland(SPARKLET) til DZD
د.ج3.8440452
1 Upland(SPARKLET) til FJD
$0.0667575
1 Upland(SPARKLET) til GNF
Fr257.98065
1 Upland(SPARKLET) til GTQ
Q0.2272722
1 Upland(SPARKLET) til GYD
$6.2096343
1 Upland(SPARKLET) til ISK
kr3.59007

Upland Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Upland, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Upland nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Upland

Hvor mye er Upland (SPARKLET) verdt i dag?
Live SPARKLET prisen i USD er 0.02967 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPARKLET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPARKLET til USD er $ 0.02967. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Upland?
Markedsverdien for SPARKLET er $ 6.47M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPARKLET?
Den sirkulerende forsyningen av SPARKLET er 218.09M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPARKLET ?
SPARKLET oppnådde en ATH-pris på 0.1731580337853565 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPARKLET?
SPARKLET så en ATL-pris på 0.011986767956417886 USD.
Hva er handelsvolumet til SPARKLET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPARKLET er $ 150.86K USD.
Vil SPARKLET gå høyere i år?
SPARKLET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPARKLET prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:28:02 (UTC+8)

Upland (SPARKLET) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SPARKLET-til-USD-kalkulator

Beløp

SPARKLET
SPARKLET
USD
USD

1 SPARKLET = 0.02967 USD

Handle SPARKLET

SPARKLETUSDT
$0.02965
$0.02965$0.02965
-0.06%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker