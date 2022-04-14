Upland (SPARKLET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Upland (SPARKLET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Upland (SPARKLET) Informasjon Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS. Offisiell nettside: https://upland.me Teknisk dokument: https://guides.upland.me/sparklet Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2 Kjøp SPARKLET nå!

Upland (SPARKLET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Upland (SPARKLET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 218.09M $ 218.09M $ 218.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.22M $ 29.22M $ 29.22M All-time high: $ 0.1798 $ 0.1798 $ 0.1798 All-Time Low: $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 Nåværende pris: $ 0.02922 $ 0.02922 $ 0.02922 Lær mer om Upland (SPARKLET) pris

Upland (SPARKLET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Upland (SPARKLET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPARKLET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPARKLET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPARKLETs tokenomics, kan du utforske SPARKLET tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SPARKLET Interessert i å legge til Upland (SPARKLET) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SPARKLET, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SPARKLET på MEXC nå!

Upland (SPARKLET) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SPARKLET hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SPARKLET nå!

SPARKLET prisforutsigelse Vil du vite hvor SPARKLET kan være på vei? Vår SPARKLET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPARKLET tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!