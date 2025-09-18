Dagens Real Smurf Cat livepris er 0.00003289 USD. Spor prisoppdateringer for SMURFCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SMURFCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Real Smurf Cat livepris er 0.00003289 USD. Spor prisoppdateringer for SMURFCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SMURFCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Real Smurf Cat Logo

Real Smurf Cat Pris(SMURFCAT)

1 SMURFCAT til USD livepris:

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:26:42 (UTC+8)

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
Real Smurf Cat (SMURFCAT) Markedsinformasjon

No.1676

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Real Smurf Cat for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000099-0.30%
30 dager$ -0.0000058-15.00%
60 dager$ -0.00001964-37.39%
90 dager$ +0.00000418+14.55%
Real Smurf Cat Prisendring i dag

I dag registrerte SMURFCAT en endring på $ -0.000000099 (-0.30%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Real Smurf Cat 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000058 (-15.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Real Smurf Cat 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SMURFCAT en endring på $ -0.00001964 (-37.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Real Smurf Cat 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00000418+14.55% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Real Smurf Cat (SMURFCAT)?

Sjekk ut Real Smurf Cat Prishistorikk-siden nå.

Hva er Real Smurf Cat (SMURFCAT)

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Real Smurf Cat er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Real Smurf Cat investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SMURFCAT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Real Smurf Cat på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Real Smurf Cat kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Real Smurf Cat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Real Smurf Cat (SMURFCAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Real Smurf Cat (SMURFCAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Real Smurf Cat.

Sjekk Real Smurf Catprisprognosen nå!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Real Smurf Cat (SMURFCAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SMURFCAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Leter du etter hvordan du kjøperReal Smurf Cat? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Real Smurf Cat på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SMURFCAT til lokale valutaer

Real Smurf Cat Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Real Smurf Cat, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Real Smurf Cat nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Real Smurf Cat

Hvor mye er Real Smurf Cat (SMURFCAT) verdt i dag?
Live SMURFCAT prisen i USD er 0.00003289 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SMURFCAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SMURFCAT til USD er $ 0.00003289. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Real Smurf Cat?
Markedsverdien for SMURFCAT er $ 3.09M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SMURFCAT?
Den sirkulerende forsyningen av SMURFCAT er 93.81B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSMURFCAT ?
SMURFCAT oppnådde en ATH-pris på 0.000397513294959806 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SMURFCAT?
SMURFCAT så en ATL-pris på 0.000000030302868553 USD.
Hva er handelsvolumet til SMURFCAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SMURFCAT er $ 58.11K USD.
Vil SMURFCAT gå høyere i år?
SMURFCAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SMURFCAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:26:42 (UTC+8)

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

