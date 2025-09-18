Hva er Real Smurf Cat (SMURFCAT)

SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real.

Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Real Smurf Cat (SMURFCAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SMURFCAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hva er markedsverdien for Real Smurf Cat? Markedsverdien for SMURFCAT er $ 3.09M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SMURFCAT? Den sirkulerende forsyningen av SMURFCAT er 93.81B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSMURFCAT ? SMURFCAT oppnådde en ATH-pris på 0.000397513294959806 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SMURFCAT? SMURFCAT så en ATL-pris på 0.000000030302868553 USD .

