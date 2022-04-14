Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Real Smurf Cat (SMURFCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Informasjon SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real. Offisiell nettside: https://smurfcat.eth.limo Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c Kjøp SMURFCAT nå!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Real Smurf Cat (SMURFCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.07M $ 3.07M $ 3.07M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 93.81B $ 93.81B $ 93.81B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M All-time high: $ 0.00042251 $ 0.00042251 $ 0.00042251 All-Time Low: $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 Nåværende pris: $ 0.00003276 $ 0.00003276 $ 0.00003276 Lær mer om Real Smurf Cat (SMURFCAT) pris

Real Smurf Cat (SMURFCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Real Smurf Cat (SMURFCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SMURFCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SMURFCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SMURFCATs tokenomics, kan du utforske SMURFCAT tokenets livepris!

Real Smurf Cat (SMURFCAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SMURFCAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SMURFCAT nå!

SMURFCAT prisforutsigelse Vil du vite hvor SMURFCAT kan være på vei? Vår SMURFCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SMURFCAT tokenets prisforutsigelse nå!

