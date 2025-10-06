Giggle Fund pris i dag

Sanntids Giggle Fund (GIGGLE) pris i dag er $ 108.86, med en 10.33% endring de siste 24 timene. Nåværende GIGGLE til USD konverteringssats er $ 108.86 per GIGGLE.

Giggle Fund rangerer for tiden som #262 etter markedsverdi på $ 108.86M, med en sirkulerende forsyning på 1.00M GIGGLE. I løpet av de siste 24 timene GIGGLE har den blitt handlet mellom $ 97.97(laveste) og $ 119.54 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 281.147303020201, mens tidenes laveste notering var $ 0.002154581463322289.

Kortsiktig har GIGGLE beveget seg +0.70% i løpet av den siste timen og -20.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 3.08M.

Giggle Fund (GIGGLE) Markedsinformasjon

Rangering No.262 Markedsverdi $ 108.86M$ 108.86M $ 108.86M Volum (24 timer) $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Fullt utvannet markedsverdi $ 108.86M$ 108.86M $ 108.86M Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Maksimal forsyning 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Total forsyning 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Opplagsforsyning 100.00% Offentlig blokkjede BSC

