Dagens Terra Classic livepris er 0.00005975 USD. Spor prisoppdateringer for LUNC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUNC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Terra Classic livepris er 0.00005975 USD. Spor prisoppdateringer for LUNC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LUNC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LUNC

LUNC Prisinformasjon

LUNC teknisk dokument

LUNC Offisiell nettside

LUNC tokenomics

LUNC Prisprognose

LUNC-historikk

LUNC Kjøpeguide

LUNC-til-fiat-valutakonverter

LUNC Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Terra Classic Logo

Terra Classic Pris(LUNC)

1 LUNC til USD livepris:

$0.00005975
$0.00005975$0.00005975
-3.42%1D
USD
Terra Classic (LUNC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:20:44 (UTC+8)

Terra Classic (LUNC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0000596
$ 0.0000596$ 0.0000596
24 timer lav
$ 0.0000627
$ 0.0000627$ 0.0000627
24 timer høy

$ 0.0000596
$ 0.0000596$ 0.0000596

$ 0.0000627
$ 0.0000627$ 0.0000627

$ 119.18462385854534
$ 119.18462385854534$ 119.18462385854534

$ 0.000016754152692065
$ 0.000016754152692065$ 0.000016754152692065

-1.02%

-3.42%

-0.64%

-0.64%

Terra Classic (LUNC) sanntidsprisen er $ 0.00005975. I løpet av de siste 24 timene har LUNC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000596 og et toppnivå på $ 0.0000627, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LUNC er $ 119.18462385854534, mens den rekordlave prisen er $ 0.000016754152692065.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LUNC endret seg med -1.02% i løpet av den siste timen, -3.42% over 24 timer og -0.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Terra Classic (LUNC) Markedsinformasjon

No.160

$ 328.82M
$ 328.82M$ 328.82M

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 387.76M
$ 387.76M$ 387.76M

5.50T
5.50T 5.50T

--
----

6,489,646,954,255.844
6,489,646,954,255.844 6,489,646,954,255.844

0.01%

LUNA

Nåværende markedsverdi på Terra Classic er $ 328.82M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.31M. Den sirkulerende forsyningen på LUNC er 5.50T, med en total tilgang på 6489646954255.844. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 387.76M.

Terra Classic (LUNC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Terra Classic for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000021158-3.42%
30 dager$ +0.00000102+1.73%
60 dager$ -0.00001048-14.93%
90 dager$ +0.00000299+5.26%
Terra Classic Prisendring i dag

I dag registrerte LUNC en endring på $ -0.0000021158 (-3.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Terra Classic 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00000102 (+1.73%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Terra Classic 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så LUNC en endring på $ -0.00001048 (-14.93%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Terra Classic 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00000299+5.26% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Terra Classic (LUNC)?

Sjekk ut Terra Classic Prishistorikk-siden nå.

Hva er Terra Classic (LUNC)

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Terra Classic investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk LUNC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Terra Classic på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Terra Classic kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Terra Classic Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Terra Classic (LUNC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Terra Classic (LUNC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Terra Classic.

Sjekk Terra Classicprisprognosen nå!

Terra Classic (LUNC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Terra Classic (LUNC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUNC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Terra Classic (LUNC)

Leter du etter hvordan du kjøperTerra Classic? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Terra Classic på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

LUNC til lokale valutaer

1 Terra Classic(LUNC) til VND
1.57232125
1 Terra Classic(LUNC) til AUD
A$0.0000902225
1 Terra Classic(LUNC) til GBP
0.000044215
1 Terra Classic(LUNC) til EUR
0.0000507875
1 Terra Classic(LUNC) til USD
$0.00005975
1 Terra Classic(LUNC) til MYR
RM0.00025095
1 Terra Classic(LUNC) til TRY
0.0024718575
1 Terra Classic(LUNC) til JPY
¥0.00878325
1 Terra Classic(LUNC) til ARS
ARS$0.08812647
1 Terra Classic(LUNC) til RUB
0.0049712
1 Terra Classic(LUNC) til INR
0.0052633775
1 Terra Classic(LUNC) til IDR
Rp0.995832935
1 Terra Classic(LUNC) til KRW
0.08344924
1 Terra Classic(LUNC) til PHP
0.003409335
1 Terra Classic(LUNC) til EGP
￡E.0.00287756
1 Terra Classic(LUNC) til BRL
R$0.00031787
1 Terra Classic(LUNC) til CAD
C$0.0000818575
1 Terra Classic(LUNC) til BDT
0.007273965
1 Terra Classic(LUNC) til NGN
0.08931191
1 Terra Classic(LUNC) til COP
$0.2324902375
1 Terra Classic(LUNC) til ZAR
R.0.0010366625
1 Terra Classic(LUNC) til UAH
0.00246887
1 Terra Classic(LUNC) til TZS
T.Sh.0.14789559
1 Terra Classic(LUNC) til VES
Bs0.00973925
1 Terra Classic(LUNC) til CLP
$0.05706125
1 Terra Classic(LUNC) til PKR
Rs0.01695944
1 Terra Classic(LUNC) til KZT
0.0323492475
1 Terra Classic(LUNC) til THB
฿0.0019018425
1 Terra Classic(LUNC) til TWD
NT$0.001805645
1 Terra Classic(LUNC) til AED
د.إ0.0002192825
1 Terra Classic(LUNC) til CHF
Fr0.0000472025
1 Terra Classic(LUNC) til HKD
HK$0.0004642575
1 Terra Classic(LUNC) til AMD
֏0.022866325
1 Terra Classic(LUNC) til MAD
.د.م0.000538945
1 Terra Classic(LUNC) til MXN
$0.0010964125
1 Terra Classic(LUNC) til SAR
ريال0.0002240625
1 Terra Classic(LUNC) til ETB
Br0.0085783075
1 Terra Classic(LUNC) til KES
KSh0.007718505
1 Terra Classic(LUNC) til JOD
د.أ0.00004236275
1 Terra Classic(LUNC) til PLN
0.000216295
1 Terra Classic(LUNC) til RON
лв0.0002575225
1 Terra Classic(LUNC) til SEK
kr0.00056165
1 Terra Classic(LUNC) til BGN
лв0.000099185
1 Terra Classic(LUNC) til HUF
Ft0.0198567175
1 Terra Classic(LUNC) til CZK
0.001234435
1 Terra Classic(LUNC) til KWD
د.ك0.00001822375
1 Terra Classic(LUNC) til ILS
0.0001989675
1 Terra Classic(LUNC) til BOB
Bs0.0004128725
1 Terra Classic(LUNC) til AZN
0.000101575
1 Terra Classic(LUNC) til TJS
SM0.00055926
1 Terra Classic(LUNC) til GEL
0.000161325
1 Terra Classic(LUNC) til AOA
Kz0.0544663075
1 Terra Classic(LUNC) til BHD
.د.ب0.00002252575
1 Terra Classic(LUNC) til BMD
$0.00005975
1 Terra Classic(LUNC) til DKK
kr0.000378815
1 Terra Classic(LUNC) til HNL
L0.0015660475
1 Terra Classic(LUNC) til MUR
0.002709065
1 Terra Classic(LUNC) til NAD
$0.0010366625
1 Terra Classic(LUNC) til NOK
kr0.0005933175
1 Terra Classic(LUNC) til NZD
$0.000101575
1 Terra Classic(LUNC) til PAB
B/.0.00005975
1 Terra Classic(LUNC) til PGK
K0.000249755
1 Terra Classic(LUNC) til QAR
ر.ق0.0002168925
1 Terra Classic(LUNC) til RSD
дин.0.005954685
1 Terra Classic(LUNC) til UZS
soʻm0.7376537825
1 Terra Classic(LUNC) til ALL
L0.004926985
1 Terra Classic(LUNC) til ANG
ƒ0.0001069525
1 Terra Classic(LUNC) til AWG
ƒ0.00010755
1 Terra Classic(LUNC) til BBD
$0.0001195
1 Terra Classic(LUNC) til BAM
KM0.000099185
1 Terra Classic(LUNC) til BIF
Fr0.17835375
1 Terra Classic(LUNC) til BND
$0.00007648
1 Terra Classic(LUNC) til BSD
$0.00005975
1 Terra Classic(LUNC) til JMD
$0.0095844975
1 Terra Classic(LUNC) til KHR
0.239959585
1 Terra Classic(LUNC) til KMF
Fr0.0249755
1 Terra Classic(LUNC) til LAK
1.2989130175
1 Terra Classic(LUNC) til LKR
Rs0.01807318
1 Terra Classic(LUNC) til MDL
L0.000985875
1 Terra Classic(LUNC) til MGA
Ar0.2643800075
1 Terra Classic(LUNC) til MOP
P0.0004785975
1 Terra Classic(LUNC) til MVR
0.000914175
1 Terra Classic(LUNC) til MWK
MK0.1037325725
1 Terra Classic(LUNC) til MZN
MT0.003818025
1 Terra Classic(LUNC) til NPR
Rs0.00841997
1 Terra Classic(LUNC) til PYG
0.4267345
1 Terra Classic(LUNC) til RWF
Fr0.08657775
1 Terra Classic(LUNC) til SBD
$0.00048995
1 Terra Classic(LUNC) til SCR
0.000909395
1 Terra Classic(LUNC) til SRD
$0.0022758775
1 Terra Classic(LUNC) til SVC
$0.0005228125
1 Terra Classic(LUNC) til SZL
L0.0010366625
1 Terra Classic(LUNC) til TMT
m0.000209125
1 Terra Classic(LUNC) til TND
د.ت0.0001738725
1 Terra Classic(LUNC) til TTD
$0.0004045075
1 Terra Classic(LUNC) til UGX
Sh0.209603
1 Terra Classic(LUNC) til XAF
Fr0.0333405
1 Terra Classic(LUNC) til XCD
$0.000161325
1 Terra Classic(LUNC) til XOF
Fr0.0333405
1 Terra Classic(LUNC) til XPF
Fr0.00603475
1 Terra Classic(LUNC) til BWP
P0.00079587
1 Terra Classic(LUNC) til BZD
$0.0001200975
1 Terra Classic(LUNC) til CVE
$0.005603355
1 Terra Classic(LUNC) til DJF
Fr0.0106355
1 Terra Classic(LUNC) til DOP
$0.003705695
1 Terra Classic(LUNC) til DZD
د.ج0.0077394175
1 Terra Classic(LUNC) til FJD
$0.0001344375
1 Terra Classic(LUNC) til GNF
Fr0.51952625
1 Terra Classic(LUNC) til GTQ
Q0.000457685
1 Terra Classic(LUNC) til GYD
$0.0125050775
1 Terra Classic(LUNC) til ISK
kr0.00722975

Terra Classic Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Terra Classic, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Terra Classic nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Terra Classic

Hvor mye er Terra Classic (LUNC) verdt i dag?
Live LUNC prisen i USD er 0.00005975 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LUNC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LUNC til USD er $ 0.00005975. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Terra Classic?
Markedsverdien for LUNC er $ 328.82M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LUNC?
Den sirkulerende forsyningen av LUNC er 5.50T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUNC ?
LUNC oppnådde en ATH-pris på 119.18462385854534 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LUNC?
LUNC så en ATL-pris på 0.000016754152692065 USD.
Hva er handelsvolumet til LUNC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUNC er $ 1.31M USD.
Vil LUNC gå høyere i år?
LUNC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUNC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:20:44 (UTC+8)

Terra Classic (LUNC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

LUNC-til-USD-kalkulator

Beløp

LUNC
LUNC
USD
USD

1 LUNC = 0.00005975 USD

Handle LUNC

LUNCUSDC
$0.00005983
$0.00005983$0.00005983
-3.34%
LUNCUSDT
$0.00005975
$0.00005975$0.00005975
-3.44%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker