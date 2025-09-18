Hva er Terra Classic (LUNC)

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Terra Classic (LUNC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Terra Classic (LUNC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Terra Classic.

Terra Classic (LUNC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Terra Classic (LUNC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LUNC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Terra Classic (LUNC)

Terra Classic Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Terra Classic, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Terra Classic Hvor mye er Terra Classic (LUNC) verdt i dag? Live LUNC prisen i USD er 0.00005975 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende LUNC-til-USD-pris? $ 0.00005975 . Sjekk ut Den nåværende prisen på LUNC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Terra Classic? Markedsverdien for LUNC er $ 328.82M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av LUNC? Den sirkulerende forsyningen av LUNC er 5.50T USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLUNC ? LUNC oppnådde en ATH-pris på 119.18462385854534 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på LUNC? LUNC så en ATL-pris på 0.000016754152692065 USD . Hva er handelsvolumet til LUNC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LUNC er $ 1.31M USD . Vil LUNC gå høyere i år? LUNC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LUNC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Terra Classic (LUNC) Viktige bransjeoppdateringer

