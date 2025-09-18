Dagens Singularity Finance livepris er 0.0317 USD. Spor prisoppdateringer for SFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Singularity Finance livepris er 0.0317 USD. Spor prisoppdateringer for SFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Singularity Finance

Singularity Finance Pris(SFI)

Singularity Finance (SFI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:24:26 (UTC+8)

Singularity Finance (SFI) Prisinformasjon (USD)

Singularity Finance (SFI) sanntidsprisen er $ 0.0317. I løpet av de siste 24 timene har SFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0315 og et toppnivå på $ 0.0323, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFI er $ 0.16932658901094183, mens den rekordlave prisen er $ 0.031255725495918006.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFI endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og -0.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Singularity Finance (SFI) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Singularity Finance er $ 4.93M, med et 24-timers handelsvolum på $ 100.74K. Den sirkulerende forsyningen på SFI er 155.50M, med en total tilgang på 500000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.85M.

Singularity Finance (SFI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Singularity Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000098+0.31%
30 dager$ -0.0049-13.39%
60 dager$ -0.0137-30.18%
90 dager$ -0.0113-26.28%
Singularity Finance Prisendring i dag

I dag registrerte SFI en endring på $ +0.000098 (+0.31%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Singularity Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0049 (-13.39%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Singularity Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SFI en endring på $ -0.0137 (-30.18%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Singularity Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0113-26.28% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Singularity Finance (SFI)?

Sjekk ut Singularity Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Singularity Finance (SFI)

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

Singularity Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Singularity Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SFI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Singularity Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Singularity Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Singularity Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Singularity Finance (SFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Singularity Finance (SFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Singularity Finance.

Sjekk Singularity Financeprisprognosen nå!

Singularity Finance (SFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Singularity Finance (SFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Singularity Finance (SFI)

Leter du etter hvordan du kjøperSingularity Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Singularity Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Singularity Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Singularity Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Singularity Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Singularity Finance

Hvor mye er Singularity Finance (SFI) verdt i dag?
Live SFI prisen i USD er 0.0317 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SFI til USD er $ 0.0317. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Singularity Finance?
Markedsverdien for SFI er $ 4.93M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SFI?
Den sirkulerende forsyningen av SFI er 155.50M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSFI ?
SFI oppnådde en ATH-pris på 0.16932658901094183 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SFI?
SFI så en ATL-pris på 0.031255725495918006 USD.
Hva er handelsvolumet til SFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SFI er $ 100.74K USD.
Vil SFI gå høyere i år?
SFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:24:26 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

