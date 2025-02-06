SFI

Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET’s vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency.

NavnSFI

RangeringNo.1510

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.14%

Opplagsforsyning155,500,500

Maksimal forsyning500,000,000

Total forsyning500,000,000

Opplagsforsyning0.311%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.16932658901094183,2025-02-06

Laveste pris0.026555019403007748,2025-09-27

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

