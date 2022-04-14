Singularity Finance (SFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Singularity Finance (SFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Singularity Finance (SFI) Informasjon Singularity Finance is pioneering the AI-Finance (AiFi) platform, an EVM Layer 2 designed to tokenize and integrate the AI economy. Aligned with SingularityNET's vision, it combines AI, RWAs, and blockchain to enhance on-chain application performance and efficiency. Offisiell nettside: https://singularityfinance.ai Teknisk dokument: https://docs.singularityfinance.ai/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x7636d8722fdf7cd34232a915e48e96aa3eb386bf

Singularity Finance (SFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Singularity Finance (SFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M Total forsyning: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Sirkulerende forsyning: $ 155.50M $ 155.50M $ 155.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.50M $ 15.50M $ 15.50M All-time high: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 All-Time Low: $ 0.030911331942981596 $ 0.030911331942981596 $ 0.030911331942981596 Nåværende pris: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 Lær mer om Singularity Finance (SFI) pris

Singularity Finance (SFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Singularity Finance (SFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SFIs tokenomics, kan du utforske SFI tokenets livepris!

Singularity Finance (SFI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SFI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

SFI prisforutsigelse Vil du vite hvor SFI kan være på vei? Vår SFI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

