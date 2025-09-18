Dagens Sentio Protocol livepris er 0.01893 USD. Spor prisoppdateringer for SEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sentio Protocol livepris er 0.01893 USD. Spor prisoppdateringer for SEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Sentio Protocol Logo

Sentio Protocol Pris(SEN)

1 SEN til USD livepris:

$0.01893
+0.05%1D
USD
Sentio Protocol (SEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:52:44 (UTC+8)

Sentio Protocol (SEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01826
24 timer lav
$ 0.01963
24 timer høy

$ 0.01826
$ 0.01963
$ 0.7974958969002627
$ 0.000201297989722525
+0.10%

+0.05%

-9.30%

-9.30%

Sentio Protocol (SEN) sanntidsprisen er $ 0.01893. I løpet av de siste 24 timene har SEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01826 og et toppnivå på $ 0.01963, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SEN er $ 0.7974958969002627, mens den rekordlave prisen er $ 0.000201297989722525.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SEN endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og -9.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sentio Protocol (SEN) Markedsinformasjon

No.1916

$ 1.86M
$ 56.61K
$ 1.89M
98.00M
100,000,000
100,000,000
98.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Sentio Protocol er $ 1.86M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.61K. Den sirkulerende forsyningen på SEN er 98.00M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.89M.

Sentio Protocol (SEN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sentio Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000095+0.05%
30 dager$ -0.00698-26.94%
60 dager$ -0.00737-28.03%
90 dager$ -0.00631-25.00%
Sentio Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte SEN en endring på $ +0.0000095 (+0.05%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sentio Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00698 (-26.94%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sentio Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SEN en endring på $ -0.00737 (-28.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sentio Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00631-25.00% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sentio Protocol (SEN)?

Sjekk ut Sentio Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sentio Protocol (SEN)

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

Sentio Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sentio Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SEN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sentio Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sentio Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sentio Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sentio Protocol (SEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sentio Protocol (SEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sentio Protocol.

Sjekk Sentio Protocolprisprognosen nå!

Sentio Protocol (SEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sentio Protocol (SEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sentio Protocol (SEN)

Leter du etter hvordan du kjøperSentio Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sentio Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SEN til lokale valutaer

Sentio Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sentio Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Sentio Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sentio Protocol

Hvor mye er Sentio Protocol (SEN) verdt i dag?
Live SEN prisen i USD er 0.01893 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SEN til USD er $ 0.01893. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sentio Protocol?
Markedsverdien for SEN er $ 1.86M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SEN?
Den sirkulerende forsyningen av SEN er 98.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSEN ?
SEN oppnådde en ATH-pris på 0.7974958969002627 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SEN?
SEN så en ATL-pris på 0.000201297989722525 USD.
Hva er handelsvolumet til SEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SEN er $ 56.61K USD.
Vil SEN gå høyere i år?
SEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:52:44 (UTC+8)

