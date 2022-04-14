Sentio Protocol (SEN) tokenomics
Sentio Protocol (SEN) Informasjon
Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.
Sentio Protocol (SEN) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sentio Protocol (SEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Sentio Protocol (SEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Sentio Protocol (SEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet SEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange SEN tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår SENs tokenomics, kan du utforske SEN tokenets livepris!
Hvordan kjøpe SEN
Interessert i å legge til Sentio Protocol (SEN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SEN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.
Sentio Protocol (SEN) Prishistorikk
Å analysere prishistorikken til SEN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.
SEN prisforutsigelse
Vil du vite hvor SEN kan være på vei? Vår SEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.
Kjøp Sentio Protocol (SEN)
Beløp
1 SEN = 0.01655 USD