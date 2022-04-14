Sentio Protocol (SEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sentio Protocol (SEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sentio Protocol (SEN) Informasjon Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how. Offisiell nettside: https://sentio.ai/ Teknisk dokument: https://docs.sentio.ai/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x421b05cf5ce28Cb7347E73e2278E84472F0E4a88 Kjøp SEN nå!

Sentio Protocol (SEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sentio Protocol (SEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 98.00M $ 98.00M $ 98.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M All-time high: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 All-Time Low: $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 $ 0.000201297989722525 Nåværende pris: $ 0.01656 $ 0.01656 $ 0.01656 Lær mer om Sentio Protocol (SEN) pris

Sentio Protocol (SEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sentio Protocol (SEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SENs tokenomics, kan du utforske SEN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SEN Interessert i å legge til Sentio Protocol (SEN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SEN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Sentio Protocol (SEN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SEN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SEN nå!

SEN prisforutsigelse Vil du vite hvor SEN kan være på vei? Vår SEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SEN tokenets prisforutsigelse nå!

