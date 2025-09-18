Hva er REDX (REDX)

The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions.

Folk spør også: Andre spørsmål om REDX Hvor mye er REDX (REDX) verdt i dag? Live REDX prisen i USD er 0.003496 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende REDX-til-USD-pris? $ 0.003496 . Sjekk ut Den nåværende prisen på REDX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for REDX? Markedsverdien for REDX er $ 13.89M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av REDX? Den sirkulerende forsyningen av REDX er 3.97B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREDX ? REDX oppnådde en ATH-pris på 0.007301821126266444 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på REDX? REDX så en ATL-pris på 0.003279154792985274 USD . Hva er handelsvolumet til REDX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REDX er $ 109.34K USD . Vil REDX gå høyere i år? REDX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REDX prisprognosen for en mer grundig analyse.

REDX (REDX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

