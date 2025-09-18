Dagens FORM livepris er 1.738 USD. Spor prisoppdateringer for FORM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FORM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FORM livepris er 1.738 USD. Spor prisoppdateringer for FORM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FORM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FORM Pris(FORM)

1 FORM til USD livepris:

$1.7322
-9.03%1D
USD
FORM (FORM) Live prisdiagram
FORM (FORM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.7266
24 timer lav
$ 1.9593
24 timer høy

$ 1.7266
$ 1.9593
$ 4.190275115870975
$ 0.14300383150589102
-0.06%

-9.03%

-36.72%

-36.72%

FORM (FORM) sanntidsprisen er $ 1.738. I løpet av de siste 24 timene har FORM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.7266 og et toppnivå på $ 1.9593, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FORM er $ 4.190275115870975, mens den rekordlave prisen er $ 0.14300383150589102.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FORM endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -9.03% over 24 timer og -36.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FORM (FORM) Markedsinformasjon

No.107

$ 663.69M
$ 1.04M
$ 1.01B
381.87M
580,000,000
572,301,922.0959299
65.83%

0.01%

BSC

Nåværende markedsverdi på FORM er $ 663.69M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.04M. Den sirkulerende forsyningen på FORM er 381.87M, med en total tilgang på 572301922.0959299. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.01B.

FORM (FORM) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FORM for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.171944-9.03%
30 dager$ -1.8627-51.74%
60 dager$ -1.6938-49.36%
90 dager$ -0.6334-26.71%
FORM Prisendring i dag

I dag registrerte FORM en endring på $ -0.171944 (-9.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FORM 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -1.8627 (-51.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FORM 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FORM en endring på $ -1.6938 (-49.36%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FORM 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.6334-26.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FORM (FORM)?

Sjekk ut FORM Prishistorikk-siden nå.

Hva er FORM (FORM)

Decentralized All-in-One Platform | GameFi, IGO, Memes, AI | Innovating DeFi, Expanding Boundaries & Building a Fair, Free Web3 Future 🚀 | Formerly BinaryX

FORM er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FORM investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FORM Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om FORM på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FORM kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FORM Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FORM (FORM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FORM (FORM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FORM.

Sjekk FORMprisprognosen nå!

FORM (FORM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FORM (FORM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FORM tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FORM (FORM)

Leter du etter hvordan du kjøperFORM? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FORM på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FORM til lokale valutaer

1 FORM(FORM) til VND
45,735.47
1 FORM(FORM) til AUD
A$2.62438
1 FORM(FORM) til GBP
1.28612
1 FORM(FORM) til EUR
1.4773
1 FORM(FORM) til USD
$1.738
1 FORM(FORM) til MYR
RM7.2996
1 FORM(FORM) til TRY
71.8663
1 FORM(FORM) til JPY
¥255.486
1 FORM(FORM) til ARS
ARS$2,563.41096
1 FORM(FORM) til RUB
144.6016
1 FORM(FORM) til INR
153.10042
1 FORM(FORM) til IDR
Rp28,966.65508
1 FORM(FORM) til KRW
2,427.36032
1 FORM(FORM) til PHP
99.17028
1 FORM(FORM) til EGP
￡E.83.70208
1 FORM(FORM) til BRL
R$9.24616
1 FORM(FORM) til CAD
C$2.38106
1 FORM(FORM) til BDT
211.58412
1 FORM(FORM) til NGN
2,597.89288
1 FORM(FORM) til COP
$6,762.6449
1 FORM(FORM) til ZAR
R.30.1543
1 FORM(FORM) til UAH
71.81416
1 FORM(FORM) til TZS
T.Sh.4,301.96712
1 FORM(FORM) til VES
Bs283.294
1 FORM(FORM) til CLP
$1,659.79
1 FORM(FORM) til PKR
Rs493.31392
1 FORM(FORM) til KZT
940.97058
1 FORM(FORM) til THB
฿55.33792
1 FORM(FORM) til TWD
NT$52.52236
1 FORM(FORM) til AED
د.إ6.37846
1 FORM(FORM) til CHF
Fr1.37302
1 FORM(FORM) til HKD
HK$13.50426
1 FORM(FORM) til AMD
֏665.1326
1 FORM(FORM) til MAD
.د.م15.67676
1 FORM(FORM) til MXN
$31.8923
1 FORM(FORM) til SAR
ريال6.5175
1 FORM(FORM) til ETB
Br249.52466
1 FORM(FORM) til KES
KSh224.51484
1 FORM(FORM) til JOD
د.أ1.232242
1 FORM(FORM) til PLN
6.29156
1 FORM(FORM) til RON
лв7.49078
1 FORM(FORM) til SEK
kr16.3372
1 FORM(FORM) til BGN
лв2.88508
1 FORM(FORM) til HUF
Ft577.58954
1 FORM(FORM) til CZK
35.90708
1 FORM(FORM) til KWD
د.ك0.53009
1 FORM(FORM) til ILS
5.78754
1 FORM(FORM) til BOB
Bs12.00958
1 FORM(FORM) til AZN
2.9546
1 FORM(FORM) til TJS
SM16.26768
1 FORM(FORM) til GEL
4.6926
1 FORM(FORM) til AOA
Kz1,584.30866
1 FORM(FORM) til BHD
.د.ب0.655226
1 FORM(FORM) til BMD
$1.738
1 FORM(FORM) til DKK
kr11.01892
1 FORM(FORM) til HNL
L45.55298
1 FORM(FORM) til MUR
78.80092
1 FORM(FORM) til NAD
$30.1543
1 FORM(FORM) til NOK
kr17.25834
1 FORM(FORM) til NZD
$2.9546
1 FORM(FORM) til PAB
B/.1.738
1 FORM(FORM) til PGK
K7.26484
1 FORM(FORM) til QAR
ر.ق6.30894
1 FORM(FORM) til RSD
дин.173.20908
1 FORM(FORM) til UZS
soʻm21,456.77446
1 FORM(FORM) til ALL
L143.31548
1 FORM(FORM) til ANG
ƒ3.11102
1 FORM(FORM) til AWG
ƒ3.1284
1 FORM(FORM) til BBD
$3.476
1 FORM(FORM) til BAM
KM2.88508
1 FORM(FORM) til BIF
Fr5,187.93
1 FORM(FORM) til BND
$2.22464
1 FORM(FORM) til BSD
$1.738
1 FORM(FORM) til JMD
$278.79258
1 FORM(FORM) til KHR
6,979.91228
1 FORM(FORM) til KMF
Fr726.484
1 FORM(FORM) til LAK
37,782.60794
1 FORM(FORM) til LKR
Rs525.71024
1 FORM(FORM) til MDL
L28.677
1 FORM(FORM) til MGA
Ar7,690.25026
1 FORM(FORM) til MOP
P13.92138
1 FORM(FORM) til MVR
26.5914
1 FORM(FORM) til MWK
MK3,017.35918
1 FORM(FORM) til MZN
MT111.0582
1 FORM(FORM) til NPR
Rs244.91896
1 FORM(FORM) til PYG
12,412.796
1 FORM(FORM) til RWF
Fr2,518.362
1 FORM(FORM) til SBD
$14.2516
1 FORM(FORM) til SCR
26.45236
1 FORM(FORM) til SRD
$66.20042
1 FORM(FORM) til SVC
$15.2075
1 FORM(FORM) til SZL
L30.1543
1 FORM(FORM) til TMT
m6.083
1 FORM(FORM) til TND
د.ت5.05758
1 FORM(FORM) til TTD
$11.76626
1 FORM(FORM) til UGX
Sh6,096.904
1 FORM(FORM) til XAF
Fr969.804
1 FORM(FORM) til XCD
$4.6926
1 FORM(FORM) til XOF
Fr969.804
1 FORM(FORM) til XPF
Fr175.538
1 FORM(FORM) til BWP
P23.15016
1 FORM(FORM) til BZD
$3.49338
1 FORM(FORM) til CVE
$162.98964
1 FORM(FORM) til DJF
Fr309.364
1 FORM(FORM) til DOP
$107.79076
1 FORM(FORM) til DZD
د.ج225.12314
1 FORM(FORM) til FJD
$3.9105
1 FORM(FORM) til GNF
Fr15,111.91
1 FORM(FORM) til GTQ
Q13.31308
1 FORM(FORM) til GYD
$363.74602
1 FORM(FORM) til ISK
kr210.298

FORM Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FORM, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell FORM nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om FORM

Hvor mye er FORM (FORM) verdt i dag?
Live FORM prisen i USD er 1.738 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FORM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FORM til USD er $ 1.738. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FORM?
Markedsverdien for FORM er $ 663.69M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FORM?
Den sirkulerende forsyningen av FORM er 381.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFORM ?
FORM oppnådde en ATH-pris på 4.190275115870975 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FORM?
FORM så en ATL-pris på 0.14300383150589102 USD.
Hva er handelsvolumet til FORM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FORM er $ 1.04M USD.
Vil FORM gå høyere i år?
FORM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FORM prisprognosen for en mer grundig analyse.
FORM (FORM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

