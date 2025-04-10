REDX

The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions.

NavnREDX

RangeringNo.1192

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.01%

Opplagsforsyning3,972,072,517

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0.3972%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.007301821126266444,2025-04-10

Laveste pris0.002277284410179159,2025-09-26

Offentlig blokkjedeTONCOIN

Sektor

Sosiale medier

