Dagens Cookie DAO livepris er 0.12937 USD. Spor prisoppdateringer for COOKIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COOKIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cookie DAO livepris er 0.12937 USD. Spor prisoppdateringer for COOKIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COOKIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om COOKIE

COOKIE Prisinformasjon

COOKIE teknisk dokument

COOKIE Offisiell nettside

COOKIE tokenomics

COOKIE Prisprognose

COOKIE-historikk

COOKIE Kjøpeguide

COOKIE-til-fiat-valutakonverter

COOKIE Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Cookie DAO Logo

Cookie DAO Pris(COOKIE)

1 COOKIE til USD livepris:

$0.12957
$0.12957$0.12957
-6.51%1D
USD
Cookie DAO (COOKIE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:58:32 (UTC+8)

Cookie DAO (COOKIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.12897
$ 0.12897$ 0.12897
24 timer lav
$ 0.14038
$ 0.14038$ 0.14038
24 timer høy

$ 0.12897
$ 0.12897$ 0.12897

$ 0.14038
$ 0.14038$ 0.14038

$ 0.7651890453845342
$ 0.7651890453845342$ 0.7651890453845342

$ 0.02001704075014387
$ 0.02001704075014387$ 0.02001704075014387

-1.46%

-6.51%

-6.22%

-6.22%

Cookie DAO (COOKIE) sanntidsprisen er $ 0.12937. I løpet av de siste 24 timene har COOKIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.12897 og et toppnivå på $ 0.14038, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COOKIE er $ 0.7651890453845342, mens den rekordlave prisen er $ 0.02001704075014387.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COOKIE endret seg med -1.46% i løpet av den siste timen, -6.51% over 24 timer og -6.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cookie DAO (COOKIE) Markedsinformasjon

No.431

$ 79.32M
$ 79.32M$ 79.32M

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 129.37M
$ 129.37M$ 129.37M

613.12M
613.12M 613.12M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,929,030
999,929,030 999,929,030

61.31%

BSC

Nåværende markedsverdi på Cookie DAO er $ 79.32M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.32M. Den sirkulerende forsyningen på COOKIE er 613.12M, med en total tilgang på 999929030. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 129.37M.

Cookie DAO (COOKIE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Cookie DAO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0090224-6.51%
30 dager$ -0.00332-2.51%
60 dager$ -0.08718-40.26%
90 dager$ -0.03766-22.55%
Cookie DAO Prisendring i dag

I dag registrerte COOKIE en endring på $ -0.0090224 (-6.51%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Cookie DAO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00332 (-2.51%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Cookie DAO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så COOKIE en endring på $ -0.08718 (-40.26%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Cookie DAO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.03766-22.55% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Cookie DAO (COOKIE)?

Sjekk ut Cookie DAO Prishistorikk-siden nå.

Hva er Cookie DAO (COOKIE)

Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

Cookie DAO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Cookie DAO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk COOKIE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Cookie DAO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Cookie DAO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Cookie DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cookie DAO (COOKIE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cookie DAO (COOKIE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cookie DAO.

Sjekk Cookie DAOprisprognosen nå!

Cookie DAO (COOKIE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cookie DAO (COOKIE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COOKIE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Cookie DAO (COOKIE)

Leter du etter hvordan du kjøperCookie DAO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Cookie DAO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

COOKIE til lokale valutaer

1 Cookie DAO(COOKIE) til VND
3,404.37155
1 Cookie DAO(COOKIE) til AUD
A$0.1953487
1 Cookie DAO(COOKIE) til GBP
0.0957338
1 Cookie DAO(COOKIE) til EUR
0.1099645
1 Cookie DAO(COOKIE) til USD
$0.12937
1 Cookie DAO(COOKIE) til MYR
RM0.543354
1 Cookie DAO(COOKIE) til TRY
5.3520369
1 Cookie DAO(COOKIE) til JPY
¥19.01739
1 Cookie DAO(COOKIE) til ARS
ARS$190.8104004
1 Cookie DAO(COOKIE) til RUB
10.763584
1 Cookie DAO(COOKIE) til INR
11.397497
1 Cookie DAO(COOKIE) til IDR
Rp2,156.1658042
1 Cookie DAO(COOKIE) til KRW
180.6833168
1 Cookie DAO(COOKIE) til PHP
7.3818522
1 Cookie DAO(COOKIE) til EGP
￡E.6.2304592
1 Cookie DAO(COOKIE) til BRL
R$0.6882484
1 Cookie DAO(COOKIE) til CAD
C$0.1772369
1 Cookie DAO(COOKIE) til BDT
15.7495038
1 Cookie DAO(COOKIE) til NGN
193.3771012
1 Cookie DAO(COOKIE) til COP
$503.3851385
1 Cookie DAO(COOKIE) til ZAR
R.2.2445695
1 Cookie DAO(COOKIE) til UAH
5.3455684
1 Cookie DAO(COOKIE) til TZS
T.Sh.320.2217988
1 Cookie DAO(COOKIE) til VES
Bs21.08731
1 Cookie DAO(COOKIE) til CLP
$123.54835
1 Cookie DAO(COOKIE) til PKR
Rs36.7203808
1 Cookie DAO(COOKIE) til KZT
70.0422117
1 Cookie DAO(COOKIE) til THB
฿4.1191408
1 Cookie DAO(COOKIE) til TWD
NT$3.9082677
1 Cookie DAO(COOKIE) til AED
د.إ0.4747879
1 Cookie DAO(COOKIE) til CHF
Fr0.1022023
1 Cookie DAO(COOKIE) til HKD
HK$1.0052049
1 Cookie DAO(COOKIE) til AMD
֏49.509899
1 Cookie DAO(COOKIE) til MAD
.د.م1.1669174
1 Cookie DAO(COOKIE) til MXN
$2.3765269
1 Cookie DAO(COOKIE) til SAR
ريال0.4851375
1 Cookie DAO(COOKIE) til ETB
Br18.5736509
1 Cookie DAO(COOKIE) til KES
KSh16.7120166
1 Cookie DAO(COOKIE) til JOD
د.أ0.09172333
1 Cookie DAO(COOKIE) til PLN
0.4683194
1 Cookie DAO(COOKIE) til RON
лв0.5575847
1 Cookie DAO(COOKIE) til SEK
kr1.2147843
1 Cookie DAO(COOKIE) til BGN
лв0.2147542
1 Cookie DAO(COOKIE) til HUF
Ft42.95084
1 Cookie DAO(COOKIE) til CZK
2.6701968
1 Cookie DAO(COOKIE) til KWD
د.ك0.03945785
1 Cookie DAO(COOKIE) til ILS
0.4308021
1 Cookie DAO(COOKIE) til BOB
Bs0.8939467
1 Cookie DAO(COOKIE) til AZN
0.219929
1 Cookie DAO(COOKIE) til TJS
SM1.2109032
1 Cookie DAO(COOKIE) til GEL
0.349299
1 Cookie DAO(COOKIE) til AOA
Kz117.9298109
1 Cookie DAO(COOKIE) til BHD
.د.ب0.04877249
1 Cookie DAO(COOKIE) til BMD
$0.12937
1 Cookie DAO(COOKIE) til DKK
kr0.8202058
1 Cookie DAO(COOKIE) til HNL
L3.3907877
1 Cookie DAO(COOKIE) til MUR
5.8656358
1 Cookie DAO(COOKIE) til NAD
$2.2445695
1 Cookie DAO(COOKIE) til NOK
kr1.2846441
1 Cookie DAO(COOKIE) til NZD
$0.219929
1 Cookie DAO(COOKIE) til PAB
B/.0.12937
1 Cookie DAO(COOKIE) til PGK
K0.5407666
1 Cookie DAO(COOKIE) til QAR
ر.ق0.4696131
1 Cookie DAO(COOKIE) til RSD
дин.12.8813709
1 Cookie DAO(COOKIE) til UZS
soʻm1,597.1593279
1 Cookie DAO(COOKIE) til ALL
L10.6678502
1 Cookie DAO(COOKIE) til ANG
ƒ0.2315723
1 Cookie DAO(COOKIE) til AWG
ƒ0.232866
1 Cookie DAO(COOKIE) til BBD
$0.25874
1 Cookie DAO(COOKIE) til BAM
KM0.2147542
1 Cookie DAO(COOKIE) til BIF
Fr386.16945
1 Cookie DAO(COOKIE) til BND
$0.1655936
1 Cookie DAO(COOKIE) til BSD
$0.12937
1 Cookie DAO(COOKIE) til JMD
$20.7522417
1 Cookie DAO(COOKIE) til KHR
519.5576822
1 Cookie DAO(COOKIE) til KMF
Fr54.07666
1 Cookie DAO(COOKIE) til LAK
2,812.3912481
1 Cookie DAO(COOKIE) til LKR
Rs39.1318376
1 Cookie DAO(COOKIE) til MDL
L2.134605
1 Cookie DAO(COOKIE) til MGA
Ar572.4324949
1 Cookie DAO(COOKIE) til MOP
P1.0362537
1 Cookie DAO(COOKIE) til MVR
1.979361
1 Cookie DAO(COOKIE) til MWK
MK224.6005507
1 Cookie DAO(COOKIE) til MZN
MT8.266743
1 Cookie DAO(COOKIE) til NPR
Rs18.2308204
1 Cookie DAO(COOKIE) til PYG
923.96054
1 Cookie DAO(COOKIE) til RWF
Fr187.45713
1 Cookie DAO(COOKIE) til SBD
$1.060834
1 Cookie DAO(COOKIE) til SCR
1.9690114
1 Cookie DAO(COOKIE) til SRD
$4.9277033
1 Cookie DAO(COOKIE) til SVC
$1.1319875
1 Cookie DAO(COOKIE) til SZL
L2.2445695
1 Cookie DAO(COOKIE) til TMT
m0.452795
1 Cookie DAO(COOKIE) til TND
د.ت0.3764667
1 Cookie DAO(COOKIE) til TTD
$0.8758349
1 Cookie DAO(COOKIE) til UGX
Sh453.82996
1 Cookie DAO(COOKIE) til XAF
Fr72.05909
1 Cookie DAO(COOKIE) til XCD
$0.349299
1 Cookie DAO(COOKIE) til XOF
Fr72.05909
1 Cookie DAO(COOKIE) til XPF
Fr13.06637
1 Cookie DAO(COOKIE) til BWP
P1.7232084
1 Cookie DAO(COOKIE) til BZD
$0.2600337
1 Cookie DAO(COOKIE) til CVE
$12.1323186
1 Cookie DAO(COOKIE) til DJF
Fr23.02786
1 Cookie DAO(COOKIE) til DOP
$8.0235274
1 Cookie DAO(COOKIE) til DZD
د.ج16.753415
1 Cookie DAO(COOKIE) til FJD
$0.2910825
1 Cookie DAO(COOKIE) til GNF
Fr1,124.87215
1 Cookie DAO(COOKIE) til GTQ
Q0.9909742
1 Cookie DAO(COOKIE) til GYD
$27.0758473
1 Cookie DAO(COOKIE) til ISK
kr15.65377

Cookie DAO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Cookie DAO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Cookie DAO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Cookie DAO

Hvor mye er Cookie DAO (COOKIE) verdt i dag?
Live COOKIE prisen i USD er 0.12937 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende COOKIE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på COOKIE til USD er $ 0.12937. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cookie DAO?
Markedsverdien for COOKIE er $ 79.32M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av COOKIE?
Den sirkulerende forsyningen av COOKIE er 613.12M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOOKIE ?
COOKIE oppnådde en ATH-pris på 0.7651890453845342 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på COOKIE?
COOKIE så en ATL-pris på 0.02001704075014387 USD.
Hva er handelsvolumet til COOKIE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COOKIE er $ 1.32M USD.
Vil COOKIE gå høyere i år?
COOKIE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COOKIE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:58:32 (UTC+8)

Cookie DAO (COOKIE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

COOKIE-til-USD-kalkulator

Beløp

COOKIE
COOKIE
USD
USD

1 COOKIE = 0.12937 USD

Handle COOKIE

COOKIEUSDT
$0.12957
$0.12957$0.12957
-6.54%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker