REDX (REDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i REDX (REDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

REDX (REDX) Informasjon The REDX Project leverages Web3 technology to create innovative entertainment experiences and aims to build a sustainable global entertainment economy. With Tokyo Tower as the ground zero, REDX establishes a Web3 hub centered around RED° TOKYO TOWER, where fans, creators, content (IP), investors, and partners come together. Using REDX tokens as the core, we are expanding next-generation entertainment experiences to the world by integrating online and offline interactions. Offisiell nettside: https://redx.global/ Teknisk dokument: https://docs.redx-project.com/ Blokkutforsker: https://tonviewer.com/EQCFO-Y8BSEAINBrNdv72VLC9LCYt915iy-_CmkJgrEaPw3P Kjøp REDX nå!

REDX (REDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for REDX (REDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.97B $ 3.97B $ 3.97B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.40M $ 40.40M $ 40.40M All-time high: $ 0.019487 $ 0.019487 $ 0.019487 All-Time Low: $ 0.002903896441182101 $ 0.002903896441182101 $ 0.002903896441182101 Nåværende pris: $ 0.00404 $ 0.00404 $ 0.00404 Lær mer om REDX (REDX) pris

REDX (REDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak REDX (REDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REDXs tokenomics, kan du utforske REDX tokenets livepris!

REDX (REDX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til REDX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for REDX nå!

REDX prisforutsigelse Vil du vite hvor REDX kan være på vei? Vår REDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REDX tokenets prisforutsigelse nå!

