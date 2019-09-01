Hva er Phala (PHA)

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

Hva er gjeldende PHA-til-USD-pris? $ 0.11323 . Hva er markedsverdien for Phala? Markedsverdien for PHA er $ 91.83M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PHA? Den sirkulerende forsyningen av PHA er 811.03M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPHA ? PHA oppnådde en ATH-pris på 1.40939628 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PHA? PHA så en ATL-pris på 0.07072015218418083 USD . Hva er handelsvolumet til PHA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PHA er $ 5.86M USD .

Phala (PHA) Viktige bransjeoppdateringer

