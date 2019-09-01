Dagens Phala livepris er 0.11323 USD. Spor prisoppdateringer for PHA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PHA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Phala livepris er 0.11323 USD. Spor prisoppdateringer for PHA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PHA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PHA

PHA Prisinformasjon

PHA teknisk dokument

PHA Offisiell nettside

PHA tokenomics

PHA Prisprognose

PHA-historikk

PHA Kjøpeguide

PHA-til-fiat-valutakonverter

Phala Logo

Phala Pris(PHA)

1 PHA til USD livepris:

$0.11323
-1.09%1D
USD
Phala (PHA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:17:52 (UTC+8)

Phala (PHA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.10814
24 timer lav
$ 0.12222
24 timer høy

$ 0.10814
$ 0.12222
$ 1.40939628
$ 0.07072015218418083
+1.01%

-1.09%

+1.66%

+1.66%

Phala (PHA) sanntidsprisen er $ 0.11323. I løpet av de siste 24 timene har PHA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.10814 og et toppnivå på $ 0.12222, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PHA er $ 1.40939628, mens den rekordlave prisen er $ 0.07072015218418083.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PHA endret seg med +1.01% i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og +1.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Phala (PHA) Markedsinformasjon

No.411

$ 91.83M
$ 5.86M
$ 113.23M
811.03M
1,000,000,000
2019-09-01 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Phala er $ 91.83M, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.86M. Den sirkulerende forsyningen på PHA er 811.03M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 113.23M.

Phala (PHA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Phala for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0012478-1.09%
30 dager$ -0.00108-0.95%
60 dager$ -0.01126-9.05%
90 dager$ +0.02336+25.99%
Phala Prisendring i dag

I dag registrerte PHA en endring på $ -0.0012478 (-1.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Phala 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00108 (-0.95%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Phala 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PHA en endring på $ -0.01126 (-9.05%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Phala 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02336+25.99% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Phala (PHA)?

Sjekk ut Phala Prishistorikk-siden nå.

Hva er Phala (PHA)

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

Phala er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Phala investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PHA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Phala på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Phala kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Phala Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Phala (PHA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Phala (PHA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Phala.

Sjekk Phalaprisprognosen nå!

Phala (PHA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Phala (PHA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PHA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Phala (PHA)

Leter du etter hvordan du kjøperPhala? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Phala på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PHA til lokale valutaer

Phala Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Phala, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Phala nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Phala

Hvor mye er Phala (PHA) verdt i dag?
Live PHA prisen i USD er 0.11323 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PHA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PHA til USD er $ 0.11323. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Phala?
Markedsverdien for PHA er $ 91.83M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PHA?
Den sirkulerende forsyningen av PHA er 811.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPHA ?
PHA oppnådde en ATH-pris på 1.40939628 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PHA?
PHA så en ATL-pris på 0.07072015218418083 USD.
Hva er handelsvolumet til PHA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PHA er $ 5.86M USD.
Vil PHA gå høyere i år?
PHA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PHA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:17:52 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

