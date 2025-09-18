Dagens Aixbt livepris er 0.1188 USD. Spor prisoppdateringer for AIXBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIXBT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aixbt livepris er 0.1188 USD. Spor prisoppdateringer for AIXBT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AIXBT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Aixbt Logo

Aixbt Pris(AIXBT)

1 AIXBT til USD livepris:

$0.1187
$0.1187
-0.91%1D
USD
Aixbt (AIXBT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:29:48 (UTC+8)

Aixbt (AIXBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.118
$ 0.118
24 timer lav
$ 0.1297
$ 0.1297
24 timer høy

$ 0.118
$ 0.118

$ 0.1297
$ 0.1297

$ 0.9474609087978645
$ 0.9474609087978645

$ 0.00007942523368312
$ 0.00007942523368312

-1.17%

-0.91%

-2.71%

-2.71%

Aixbt (AIXBT) sanntidsprisen er $ 0.1188. I løpet av de siste 24 timene har AIXBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.118 og et toppnivå på $ 0.1297, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIXBT er $ 0.9474609087978645, mens den rekordlave prisen er $ 0.00007942523368312.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIXBT endret seg med -1.17% i løpet av den siste timen, -0.91% over 24 timer og -2.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aixbt (AIXBT) Markedsinformasjon

No.327

$ 116.38M
$ 116.38M

$ 3.25M
$ 3.25M

$ 118.80M
$ 118.80M

979.65M
979.65M

1,000,000,000
1,000,000,000

998,914,867.3841392
998,914,867.3841392

97.96%

BASE

Nåværende markedsverdi på Aixbt er $ 116.38M, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.25M. Den sirkulerende forsyningen på AIXBT er 979.65M, med en total tilgang på 998914867.3841392. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 118.80M.

Aixbt (AIXBT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Aixbt for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00109-0.91%
30 dager$ +0.0075+6.73%
60 dager$ -0.0525-30.65%
90 dager$ -0.0021-1.74%
Aixbt Prisendring i dag

I dag registrerte AIXBT en endring på $ -0.00109 (-0.91%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Aixbt 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0075 (+6.73%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Aixbt 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AIXBT en endring på $ -0.0525 (-30.65%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Aixbt 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0021-1.74% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Aixbt (AIXBT)?

Sjekk ut Aixbt Prishistorikk-siden nå.

Hva er Aixbt (AIXBT)

Aixbt is a meme coin on the Base chain.

Aixbt er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Aixbt investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AIXBT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Aixbt på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aixbt kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aixbt Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aixbt (AIXBT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aixbt (AIXBT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aixbt.

Sjekk Aixbtprisprognosen nå!

Aixbt (AIXBT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aixbt (AIXBT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIXBT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aixbt (AIXBT)

Leter du etter hvordan du kjøperAixbt? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aixbt på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AIXBT til lokale valutaer

1 Aixbt(AIXBT) til VND
3,126.222
1 Aixbt(AIXBT) til AUD
A$0.179388
1 Aixbt(AIXBT) til GBP
0.087912
1 Aixbt(AIXBT) til EUR
0.10098
1 Aixbt(AIXBT) til USD
$0.1188
1 Aixbt(AIXBT) til MYR
RM0.49896
1 Aixbt(AIXBT) til TRY
4.915944
1 Aixbt(AIXBT) til JPY
¥17.4636
1 Aixbt(AIXBT) til ARS
ARS$175.220496
1 Aixbt(AIXBT) til RUB
9.9198
1 Aixbt(AIXBT) til INR
10.465092
1 Aixbt(AIXBT) til IDR
Rp1,979.999208
1 Aixbt(AIXBT) til KRW
165.920832
1 Aixbt(AIXBT) til PHP
6.775164
1 Aixbt(AIXBT) til EGP
￡E.5.722596
1 Aixbt(AIXBT) til BRL
R$0.632016
1 Aixbt(AIXBT) til CAD
C$0.162756
1 Aixbt(AIXBT) til BDT
14.462712
1 Aixbt(AIXBT) til NGN
177.577488
1 Aixbt(AIXBT) til COP
$464.0625
1 Aixbt(AIXBT) til ZAR
R.2.057616
1 Aixbt(AIXBT) til UAH
4.908816
1 Aixbt(AIXBT) til TZS
T.Sh.294.058512
1 Aixbt(AIXBT) til VES
Bs19.3644
1 Aixbt(AIXBT) til CLP
$113.454
1 Aixbt(AIXBT) til PKR
Rs33.720192
1 Aixbt(AIXBT) til KZT
64.319508
1 Aixbt(AIXBT) til THB
฿3.779028
1 Aixbt(AIXBT) til TWD
NT$3.590136
1 Aixbt(AIXBT) til AED
د.إ0.435996
1 Aixbt(AIXBT) til CHF
Fr0.093852
1 Aixbt(AIXBT) til HKD
HK$0.923076
1 Aixbt(AIXBT) til AMD
֏45.46476
1 Aixbt(AIXBT) til MAD
.د.م1.071576
1 Aixbt(AIXBT) til MXN
$2.18592
1 Aixbt(AIXBT) til SAR
ريال0.4455
1 Aixbt(AIXBT) til ETB
Br17.056116
1 Aixbt(AIXBT) til KES
KSh15.346584
1 Aixbt(AIXBT) til JOD
د.أ0.0842292
1 Aixbt(AIXBT) til PLN
0.430056
1 Aixbt(AIXBT) til RON
лв0.512028
1 Aixbt(AIXBT) til SEK
kr1.117908
1 Aixbt(AIXBT) til BGN
лв0.197208
1 Aixbt(AIXBT) til HUF
Ft39.480804
1 Aixbt(AIXBT) til CZK
2.455596
1 Aixbt(AIXBT) til KWD
د.ك0.036234
1 Aixbt(AIXBT) til ILS
0.395604
1 Aixbt(AIXBT) til BOB
Bs0.820908
1 Aixbt(AIXBT) til AZN
0.20196
1 Aixbt(AIXBT) til TJS
SM1.111968
1 Aixbt(AIXBT) til GEL
0.32076
1 Aixbt(AIXBT) til AOA
Kz108.294516
1 Aixbt(AIXBT) til BHD
.د.ب0.0447876
1 Aixbt(AIXBT) til BMD
$0.1188
1 Aixbt(AIXBT) til DKK
kr0.75438
1 Aixbt(AIXBT) til HNL
L3.113748
1 Aixbt(AIXBT) til MUR
5.386392
1 Aixbt(AIXBT) til NAD
$2.06118
1 Aixbt(AIXBT) til NOK
kr1.180872
1 Aixbt(AIXBT) til NZD
$0.20196
1 Aixbt(AIXBT) til PAB
B/.0.1188
1 Aixbt(AIXBT) til PGK
K0.496584
1 Aixbt(AIXBT) til QAR
ر.ق0.431244
1 Aixbt(AIXBT) til RSD
дин.11.846736
1 Aixbt(AIXBT) til UZS
soʻm1,466.665596
1 Aixbt(AIXBT) til ALL
L9.796248
1 Aixbt(AIXBT) til ANG
ƒ0.212652
1 Aixbt(AIXBT) til AWG
ƒ0.21384
1 Aixbt(AIXBT) til BBD
$0.2376
1 Aixbt(AIXBT) til BAM
KM0.197208
1 Aixbt(AIXBT) til BIF
Fr354.618
1 Aixbt(AIXBT) til BND
$0.152064
1 Aixbt(AIXBT) til BSD
$0.1188
1 Aixbt(AIXBT) til JMD
$19.056708
1 Aixbt(AIXBT) til KHR
477.107928
1 Aixbt(AIXBT) til KMF
Fr49.6584
1 Aixbt(AIXBT) til LAK
2,582.608644
1 Aixbt(AIXBT) til LKR
Rs35.934624
1 Aixbt(AIXBT) til MDL
L1.9602
1 Aixbt(AIXBT) til MGA
Ar525.662676
1 Aixbt(AIXBT) til MOP
P0.951588
1 Aixbt(AIXBT) til MVR
1.81764
1 Aixbt(AIXBT) til MWK
MK206.249868
1 Aixbt(AIXBT) til MZN
MT7.59132
1 Aixbt(AIXBT) til NPR
Rs16.741296
1 Aixbt(AIXBT) til PYG
848.4696
1 Aixbt(AIXBT) til RWF
Fr172.1412
1 Aixbt(AIXBT) til SBD
$0.97416
1 Aixbt(AIXBT) til SCR
1.702404
1 Aixbt(AIXBT) til SRD
$4.525092
1 Aixbt(AIXBT) til SVC
$1.0395
1 Aixbt(AIXBT) til SZL
L2.06118
1 Aixbt(AIXBT) til TMT
m0.4158
1 Aixbt(AIXBT) til TND
د.ت0.345708
1 Aixbt(AIXBT) til TTD
$0.804276
1 Aixbt(AIXBT) til UGX
Sh416.7504
1 Aixbt(AIXBT) til XAF
Fr66.2904
1 Aixbt(AIXBT) til XCD
$0.32076
1 Aixbt(AIXBT) til XOF
Fr66.2904
1 Aixbt(AIXBT) til XPF
Fr11.9988
1 Aixbt(AIXBT) til BWP
P1.582416
1 Aixbt(AIXBT) til BZD
$0.238788
1 Aixbt(AIXBT) til CVE
$11.141064
1 Aixbt(AIXBT) til DJF
Fr21.0276
1 Aixbt(AIXBT) til DOP
$7.367976
1 Aixbt(AIXBT) til DZD
د.ج15.39054
1 Aixbt(AIXBT) til FJD
$0.2673
1 Aixbt(AIXBT) til GNF
Fr1,032.966
1 Aixbt(AIXBT) til GTQ
Q0.910008
1 Aixbt(AIXBT) til GYD
$24.863652
1 Aixbt(AIXBT) til ISK
kr14.3748

For en mer dyptgående forståelse av Aixbt, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Aixbt nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aixbt

Hvor mye er Aixbt (AIXBT) verdt i dag?
Live AIXBT prisen i USD er 0.1188 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIXBT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIXBT til USD er $ 0.1188. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aixbt?
Markedsverdien for AIXBT er $ 116.38M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIXBT?
Den sirkulerende forsyningen av AIXBT er 979.65M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIXBT ?
AIXBT oppnådde en ATH-pris på 0.9474609087978645 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIXBT?
AIXBT så en ATL-pris på 0.00007942523368312 USD.
Hva er handelsvolumet til AIXBT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIXBT er $ 3.25M USD.
Vil AIXBT gå høyere i år?
AIXBT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIXBT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:29:48 (UTC+8)

Aixbt (AIXBT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

