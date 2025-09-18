Hva er Parex (PRX)

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

Parex er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Parex investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk PRX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Parex på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Parex kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Parex Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Parex (PRX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Parex (PRX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Parex.

Sjekk Parexprisprognosen nå!

Parex (PRX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Parex (PRX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PRX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Parex (PRX)

Leter du etter hvordan du kjøperParex? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Parex på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PRX til lokale valutaer

Prøv konverting

Parex Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Parex, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Parex Hvor mye er Parex (PRX) verdt i dag? Live PRX prisen i USD er 0.018 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PRX-til-USD-pris? $ 0.018 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PRX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Parex? Markedsverdien for PRX er $ 245.88K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PRX? Den sirkulerende forsyningen av PRX er 13.66M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPRX ? PRX oppnådde en ATH-pris på 5.014024983935393 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PRX? PRX så en ATL-pris på 0.011401398836137475 USD . Hva er handelsvolumet til PRX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PRX er $ 70.34K USD . Vil PRX gå høyere i år? PRX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PRX prisprognosen for en mer grundig analyse.

Parex (PRX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?