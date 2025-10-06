ATLA pris i dag

Sanntids ATLA (ATLA) pris i dag er $ 24.2161, med en 6.33% endring de siste 24 timene. Nåværende ATLA til USD konverteringssats er $ 24.2161 per ATLA.

ATLA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ATLA. I løpet av de siste 24 timene ATLA har den blitt handlet mellom $ 22.6672(laveste) og $ 24.3118 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ATLA beveget seg +0.39% i løpet av den siste timen og -21.39% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 6.98M.

ATLA (ATLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 6.98M$ 6.98M $ 6.98M Fullt utvannet markedsverdi $ 72.65B$ 72.65B $ 72.65B Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Offentlig blokkjede ATLETA

Nåværende markedsverdi på ATLA er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 6.98M. Den sirkulerende forsyningen på ATLA er --, med en total tilgang på 3000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.65B.