Lombard pris i dag

Sanntids Lombard (BARD) pris i dag er $ 0.7165, med en 0.12% endring de siste 24 timene. Nåværende BARD til USD konverteringssats er $ 0.7165 per BARD.

Lombard rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BARD. I løpet av de siste 24 timene BARD har den blitt handlet mellom $ 0.7102(laveste) og $ 0.732 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BARD beveget seg -0.71% i løpet av den siste timen og -7.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 211.41K.

Lombard (BARD) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 211.41K$ 211.41K $ 211.41K Fullt utvannet markedsverdi $ 716.50M$ 716.50M $ 716.50M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Lombard er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 211.41K. Den sirkulerende forsyningen på BARD er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 716.50M.