1 SIGN til USD livepris:

-0.94%1D
USD
Sign (SIGN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:10:22 (UTC+8)

Sign (SIGN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.18%

-0.94%

+0.44%

+0.44%

Sign (SIGN) sanntidsprisen er $ 0.07929. I løpet av de siste 24 timene har SIGN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07819 og et toppnivå på $ 0.08062, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIGN er $ 0.12952594433586315, mens den rekordlave prisen er $ 0.06256669755843211.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIGN endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, -0.94% over 24 timer og +0.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sign (SIGN) Markedsinformasjon

No.374

13.50%

ETH

Nåværende markedsverdi på Sign er $ 107.04M, med et 24-timers handelsvolum på $ 615.39K. Den sirkulerende forsyningen på SIGN er 1.35B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 792.90M.

Sign (SIGN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sign for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0007523-0.94%
30 dager$ +0.01094+16.00%
60 dager$ +0.00029+0.36%
90 dager$ +0.01526+23.83%
Sign Prisendring i dag

I dag registrerte SIGN en endring på $ -0.0007523 (-0.94%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sign 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.01094 (+16.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sign 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SIGN en endring på $ +0.00029 (+0.36%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sign 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01526+23.83% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sign (SIGN)?

Sjekk ut Sign Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sign (SIGN)

Sign er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sign investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SIGN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sign på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sign kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sign Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sign (SIGN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sign (SIGN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sign.

Sjekk Signprisprognosen nå!

Sign (SIGN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sign (SIGN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SIGN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sign (SIGN)

Leter du etter hvordan du kjøperSign? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sign på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SIGN til lokale valutaer

1 Sign(SIGN) til VND
2,086.51635
1 Sign(SIGN) til AUD
A$0.1197279
1 Sign(SIGN) til GBP
0.0586746
1 Sign(SIGN) til EUR
0.0673965
1 Sign(SIGN) til USD
$0.07929
1 Sign(SIGN) til MYR
RM0.333018
1 Sign(SIGN) til TRY
3.2810202
1 Sign(SIGN) til JPY
¥11.65563
1 Sign(SIGN) til ARS
ARS$116.9464068
1 Sign(SIGN) til RUB
6.620715
1 Sign(SIGN) til INR
6.9830703
1 Sign(SIGN) til IDR
Rp1,321.4994714
1 Sign(SIGN) til KRW
110.7395856
1 Sign(SIGN) til PHP
4.5227016
1 Sign(SIGN) til EGP
￡E.3.8193993
1 Sign(SIGN) til BRL
R$0.4218228
1 Sign(SIGN) til CAD
C$0.1086273
1 Sign(SIGN) til BDT
9.6527646
1 Sign(SIGN) til NGN
118.5195204
1 Sign(SIGN) til COP
$307.3248684
1 Sign(SIGN) til ZAR
R.1.3733028
1 Sign(SIGN) til UAH
3.2762628
1 Sign(SIGN) til TZS
T.Sh.196.2617796
1 Sign(SIGN) til VES
Bs12.92427
1 Sign(SIGN) til CLP
$75.72195
1 Sign(SIGN) til PKR
Rs22.5056736
1 Sign(SIGN) til KZT
42.9283989
1 Sign(SIGN) til THB
฿2.5222149
1 Sign(SIGN) til TWD
NT$2.3969367
1 Sign(SIGN) til AED
د.إ0.2909943
1 Sign(SIGN) til CHF
Fr0.0626391
1 Sign(SIGN) til HKD
HK$0.6160833
1 Sign(SIGN) til AMD
֏30.344283
1 Sign(SIGN) til MAD
.د.م0.7151958
1 Sign(SIGN) til MXN
$1.4573502
1 Sign(SIGN) til SAR
ريال0.2973375
1 Sign(SIGN) til ETB
Br11.3836653
1 Sign(SIGN) til KES
KSh10.2426822
1 Sign(SIGN) til JOD
د.أ0.05621661
1 Sign(SIGN) til PLN
0.2870298
1 Sign(SIGN) til RON
лв0.3417399
1 Sign(SIGN) til SEK
kr0.7461189
1 Sign(SIGN) til BGN
лв0.1316214
1 Sign(SIGN) til HUF
Ft26.3504457
1 Sign(SIGN) til CZK
1.6389243
1 Sign(SIGN) til KWD
د.ك0.02418345
1 Sign(SIGN) til ILS
0.2640357
1 Sign(SIGN) til BOB
Bs0.5478939
1 Sign(SIGN) til AZN
0.134793
1 Sign(SIGN) til TJS
SM0.7421544
1 Sign(SIGN) til GEL
0.214083
1 Sign(SIGN) til AOA
Kz72.2783853
1 Sign(SIGN) til BHD
.د.ب0.02989233
1 Sign(SIGN) til BMD
$0.07929
1 Sign(SIGN) til DKK
kr0.5034915
1 Sign(SIGN) til HNL
L2.0781909
1 Sign(SIGN) til MUR
3.5950086
1 Sign(SIGN) til NAD
$1.3756815
1 Sign(SIGN) til NOK
kr0.7881426
1 Sign(SIGN) til NZD
$0.134793
1 Sign(SIGN) til PAB
B/.0.07929
1 Sign(SIGN) til PGK
K0.3314322
1 Sign(SIGN) til QAR
ر.ق0.2878227
1 Sign(SIGN) til RSD
дин.7.9060059
1 Sign(SIGN) til UZS
soʻm978.8881743
1 Sign(SIGN) til ALL
L6.5382534
1 Sign(SIGN) til ANG
ƒ0.1419291
1 Sign(SIGN) til AWG
ƒ0.142722
1 Sign(SIGN) til BBD
$0.15858
1 Sign(SIGN) til BAM
KM0.1316214
1 Sign(SIGN) til BIF
Fr236.68065
1 Sign(SIGN) til BND
$0.1014912
1 Sign(SIGN) til BSD
$0.07929
1 Sign(SIGN) til JMD
$12.7189089
1 Sign(SIGN) til KHR
318.4333974
1 Sign(SIGN) til KMF
Fr33.14322
1 Sign(SIGN) til LAK
1,723.6956177
1 Sign(SIGN) til LKR
Rs23.9836392
1 Sign(SIGN) til MDL
L1.308285
1 Sign(SIGN) til MGA
Ar350.8400133
1 Sign(SIGN) til MOP
P0.6351129
1 Sign(SIGN) til MVR
1.213137
1 Sign(SIGN) til MWK
MK137.6561619
1 Sign(SIGN) til MZN
MT5.066631
1 Sign(SIGN) til NPR
Rs11.1735468
1 Sign(SIGN) til PYG
566.28918
1 Sign(SIGN) til RWF
Fr114.89121
1 Sign(SIGN) til SBD
$0.650178
1 Sign(SIGN) til SCR
1.1362257
1 Sign(SIGN) til SRD
$3.0201561
1 Sign(SIGN) til SVC
$0.6937875
1 Sign(SIGN) til SZL
L1.3756815
1 Sign(SIGN) til TMT
m0.277515
1 Sign(SIGN) til TND
د.ت0.2307339
1 Sign(SIGN) til TTD
$0.5367933
1 Sign(SIGN) til UGX
Sh278.14932
1 Sign(SIGN) til XAF
Fr44.24382
1 Sign(SIGN) til XCD
$0.214083
1 Sign(SIGN) til XOF
Fr44.24382
1 Sign(SIGN) til XPF
Fr8.00829
1 Sign(SIGN) til BWP
P1.0561428
1 Sign(SIGN) til BZD
$0.1593729
1 Sign(SIGN) til CVE
$7.4358162
1 Sign(SIGN) til DJF
Fr14.03433
1 Sign(SIGN) til DOP
$4.9175658
1 Sign(SIGN) til DZD
د.ج10.2720195
1 Sign(SIGN) til FJD
$0.1784025
1 Sign(SIGN) til GNF
Fr689.42655
1 Sign(SIGN) til GTQ
Q0.6073614
1 Sign(SIGN) til GYD
$16.5946041
1 Sign(SIGN) til ISK
kr9.59409

Sign Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sign, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Sign nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sign

Hvor mye er Sign (SIGN) verdt i dag?
Live SIGN prisen i USD er 0.07929 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SIGN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SIGN til USD er $ 0.07929. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sign?
Markedsverdien for SIGN er $ 107.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SIGN?
Den sirkulerende forsyningen av SIGN er 1.35B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSIGN ?
SIGN oppnådde en ATH-pris på 0.12952594433586315 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SIGN?
SIGN så en ATL-pris på 0.06256669755843211 USD.
Hva er handelsvolumet til SIGN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SIGN er $ 615.39K USD.
Vil SIGN gå høyere i år?
SIGN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SIGN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Sign (SIGN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

