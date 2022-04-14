Parex (PRX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Parex (PRX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Parex (PRX) Informasjon Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance. Offisiell nettside: https://parex.network/ Teknisk dokument: https://docs.parex.network/ Blokkutforsker: https://scan.parex.network/ Kjøp PRX nå!

Parex (PRX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Parex (PRX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 214.47K $ 214.47K $ 214.47K Total forsyning: $ 41.51M $ 41.51M $ 41.51M Sirkulerende forsyning: $ 13.66M $ 13.66M $ 13.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M All-time high: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 All-Time Low: $ 0.011401398836137475 $ 0.011401398836137475 $ 0.011401398836137475 Nåværende pris: $ 0.0157 $ 0.0157 $ 0.0157 Lær mer om Parex (PRX) pris

Parex (PRX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Parex (PRX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PRXs tokenomics, kan du utforske PRX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PRX Interessert i å legge til Parex (PRX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PRX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PRX på MEXC nå!

Parex (PRX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PRX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PRX nå!

PRX prisforutsigelse Vil du vite hvor PRX kan være på vei? Vår PRX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PRX tokenets prisforutsigelse nå!

