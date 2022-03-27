PRX

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

NavnPRX

RangeringNo.2838

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0,87%

Opplagsforsyning13 660 249

Maksimal forsyning77 000 000

Total forsyning41 512 309

Opplagsforsyning0.1774%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high5.014024983935393,2022-03-27

Laveste pris0.011401398836137475,2025-09-07

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...