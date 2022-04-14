Pixels (PIXEL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pixels (PIXEL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pixels (PIXEL) Informasjon Pixels is building a platform where users can build games that natively integrate digital collectibles. Create fun, memorable experiences where your users truly own their progress. Offisiell nettside: https://www.pixels.xyz/ Teknisk dokument: https://whitepaper.pixels.xyz/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3429d03c6F7521AeC737a0BBF2E5ddcef2C3Ae31

Pixels (PIXEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pixels (PIXEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 91.38M $ 91.38M $ 91.38M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 152.05M $ 152.05M $ 152.05M All-time high: $ 1.079 $ 1.079 $ 1.079 All-Time Low: $ 0.018845783146790054 $ 0.018845783146790054 $ 0.018845783146790054 Nåværende pris: $ 0.03041 $ 0.03041 $ 0.03041 Lær mer om Pixels (PIXEL) pris

Pixels (PIXEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pixels (PIXEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PIXEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PIXEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PIXELs tokenomics, kan du utforske PIXEL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PIXEL Interessert i å legge til Pixels (PIXEL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PIXEL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Pixels (PIXEL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PIXEL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PIXEL nå!

PIXEL prisforutsigelse Vil du vite hvor PIXEL kan være på vei? Vår PIXEL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PIXEL tokenets prisforutsigelse nå!

