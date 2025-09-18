Dagens Animecoin livepris er 0.01582 USD. Spor prisoppdateringer for ANIME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANIME pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Animecoin livepris er 0.01582 USD. Spor prisoppdateringer for ANIME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ANIME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Animecoin Logo

Animecoin Pris(ANIME)

1 ANIME til USD livepris:

$0.01582
$0.01582
-4.29%1D
USD
Animecoin (ANIME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:49:35 (UTC+8)

Animecoin (ANIME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0158
$ 0.0158
24 timer lav
$ 0.01667
$ 0.01667
24 timer høy

$ 0.0158
$ 0.0158

$ 0.01667
$ 0.01667

$ 0.1860638973479942
$ 0.1860638973479942

$ 0.01230881396082252
$ 0.01230881396082252

-1.25%

-4.29%

-1.44%

-1.44%

Animecoin (ANIME) sanntidsprisen er $ 0.01582. I løpet av de siste 24 timene har ANIME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0158 og et toppnivå på $ 0.01667, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ANIME er $ 0.1860638973479942, mens den rekordlave prisen er $ 0.01230881396082252.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ANIME endret seg med -1.25% i løpet av den siste timen, -4.29% over 24 timer og -1.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Animecoin (ANIME) Markedsinformasjon

No.405

$ 87.62M
$ 87.62M

$ 767.54K
$ 767.54K

$ 158.20M
$ 158.20M

5.54B
5.54B

10,000,000,000
10,000,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på Animecoin er $ 87.62M, med et 24-timers handelsvolum på $ 767.54K. Den sirkulerende forsyningen på ANIME er 5.54B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 158.20M.

Animecoin (ANIME) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Animecoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0007091-4.29%
30 dager$ -0.0006-3.66%
60 dager$ -0.00601-27.54%
90 dager$ -0.00376-19.21%
Animecoin Prisendring i dag

I dag registrerte ANIME en endring på $ -0.0007091 (-4.29%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Animecoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0006 (-3.66%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Animecoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ANIME en endring på $ -0.00601 (-27.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Animecoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00376-19.21% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Animecoin (ANIME)?

Sjekk ut Animecoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Animecoin (ANIME)

Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture.

Animecoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Animecoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ANIME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Animecoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Animecoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Animecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Animecoin (ANIME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Animecoin (ANIME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Animecoin.

Sjekk Animecoinprisprognosen nå!

Animecoin (ANIME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Animecoin (ANIME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ANIME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Animecoin (ANIME)

Leter du etter hvordan du kjøperAnimecoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Animecoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ANIME til lokale valutaer

1 Animecoin(ANIME) til VND
416.3033
1 Animecoin(ANIME) til AUD
A$0.0238882
1 Animecoin(ANIME) til GBP
0.0117068
1 Animecoin(ANIME) til EUR
0.013447
1 Animecoin(ANIME) til USD
$0.01582
1 Animecoin(ANIME) til MYR
RM0.066444
1 Animecoin(ANIME) til TRY
0.6544734
1 Animecoin(ANIME) til JPY
¥2.32554
1 Animecoin(ANIME) til ARS
ARS$23.3332344
1 Animecoin(ANIME) til RUB
1.316224
1 Animecoin(ANIME) til INR
1.393742
1 Animecoin(ANIME) til IDR
Rp263.6665612
1 Animecoin(ANIME) til KRW
22.0948448
1 Animecoin(ANIME) til PHP
0.9026892
1 Animecoin(ANIME) til EGP
￡E.0.7618912
1 Animecoin(ANIME) til BRL
R$0.0841624
1 Animecoin(ANIME) til CAD
C$0.0216734
1 Animecoin(ANIME) til BDT
1.9259268
1 Animecoin(ANIME) til NGN
23.6471032
1 Animecoin(ANIME) til COP
$61.556411
1 Animecoin(ANIME) til ZAR
R.0.274477
1 Animecoin(ANIME) til UAH
0.6536824
1 Animecoin(ANIME) til TZS
T.Sh.39.1582968
1 Animecoin(ANIME) til VES
Bs2.57866
1 Animecoin(ANIME) til CLP
$15.1081
1 Animecoin(ANIME) til PKR
Rs4.4903488
1 Animecoin(ANIME) til KZT
8.5651062
1 Animecoin(ANIME) til THB
฿0.5037088
1 Animecoin(ANIME) til TWD
NT$0.4779222
1 Animecoin(ANIME) til AED
د.إ0.0580594
1 Animecoin(ANIME) til CHF
Fr0.0124978
1 Animecoin(ANIME) til HKD
HK$0.1229214
1 Animecoin(ANIME) til AMD
֏6.054314
1 Animecoin(ANIME) til MAD
.د.م0.1426964
1 Animecoin(ANIME) til MXN
$0.2906134
1 Animecoin(ANIME) til SAR
ريال0.059325
1 Animecoin(ANIME) til ETB
Br2.2712774
1 Animecoin(ANIME) til KES
KSh2.0436276
1 Animecoin(ANIME) til JOD
د.أ0.01121638
1 Animecoin(ANIME) til PLN
0.0572684
1 Animecoin(ANIME) til RON
лв0.0681842
1 Animecoin(ANIME) til SEK
kr0.1485498
1 Animecoin(ANIME) til BGN
лв0.0262612
1 Animecoin(ANIME) til HUF
Ft5.25224
1 Animecoin(ANIME) til CZK
0.3265248
1 Animecoin(ANIME) til KWD
د.ك0.0048251
1 Animecoin(ANIME) til ILS
0.0526806
1 Animecoin(ANIME) til BOB
Bs0.1093162
1 Animecoin(ANIME) til AZN
0.026894
1 Animecoin(ANIME) til TJS
SM0.1480752
1 Animecoin(ANIME) til GEL
0.042714
1 Animecoin(ANIME) til AOA
Kz14.4210374
1 Animecoin(ANIME) til BHD
.د.ب0.00596414
1 Animecoin(ANIME) til BMD
$0.01582
1 Animecoin(ANIME) til DKK
kr0.1002988
1 Animecoin(ANIME) til HNL
L0.4146422
1 Animecoin(ANIME) til MUR
0.7172788
1 Animecoin(ANIME) til NAD
$0.274477
1 Animecoin(ANIME) til NOK
kr0.1570926
1 Animecoin(ANIME) til NZD
$0.026894
1 Animecoin(ANIME) til PAB
B/.0.01582
1 Animecoin(ANIME) til PGK
K0.0661276
1 Animecoin(ANIME) til QAR
ر.ق0.0574266
1 Animecoin(ANIME) til RSD
дин.1.5751974
1 Animecoin(ANIME) til UZS
soʻm195.3084994
1 Animecoin(ANIME) til ALL
L1.3045172
1 Animecoin(ANIME) til ANG
ƒ0.0283178
1 Animecoin(ANIME) til AWG
ƒ0.028476
1 Animecoin(ANIME) til BBD
$0.03164
1 Animecoin(ANIME) til BAM
KM0.0262612
1 Animecoin(ANIME) til BIF
Fr47.2227
1 Animecoin(ANIME) til BND
$0.0202496
1 Animecoin(ANIME) til BSD
$0.01582
1 Animecoin(ANIME) til JMD
$2.5376862
1 Animecoin(ANIME) til KHR
63.5340692
1 Animecoin(ANIME) til KMF
Fr6.61276
1 Animecoin(ANIME) til LAK
343.9130366
1 Animecoin(ANIME) til LKR
Rs4.7852336
1 Animecoin(ANIME) til MDL
L0.26103
1 Animecoin(ANIME) til MGA
Ar69.9998614
1 Animecoin(ANIME) til MOP
P0.1267182
1 Animecoin(ANIME) til MVR
0.242046
1 Animecoin(ANIME) til MWK
MK27.4652602
1 Animecoin(ANIME) til MZN
MT1.010898
1 Animecoin(ANIME) til NPR
Rs2.2293544
1 Animecoin(ANIME) til PYG
112.98644
1 Animecoin(ANIME) til RWF
Fr22.92318
1 Animecoin(ANIME) til SBD
$0.129724
1 Animecoin(ANIME) til SCR
0.2407804
1 Animecoin(ANIME) til SRD
$0.6025838
1 Animecoin(ANIME) til SVC
$0.138425
1 Animecoin(ANIME) til SZL
L0.274477
1 Animecoin(ANIME) til TMT
m0.05537
1 Animecoin(ANIME) til TND
د.ت0.0460362
1 Animecoin(ANIME) til TTD
$0.1071014
1 Animecoin(ANIME) til UGX
Sh55.49656
1 Animecoin(ANIME) til XAF
Fr8.81174
1 Animecoin(ANIME) til XCD
$0.042714
1 Animecoin(ANIME) til XOF
Fr8.81174
1 Animecoin(ANIME) til XPF
Fr1.59782
1 Animecoin(ANIME) til BWP
P0.2107224
1 Animecoin(ANIME) til BZD
$0.0317982
1 Animecoin(ANIME) til CVE
$1.4835996
1 Animecoin(ANIME) til DJF
Fr2.81596
1 Animecoin(ANIME) til DOP
$0.9811564
1 Animecoin(ANIME) til DZD
د.ج2.04869
1 Animecoin(ANIME) til FJD
$0.035595
1 Animecoin(ANIME) til GNF
Fr137.5549
1 Animecoin(ANIME) til GTQ
Q0.1211812
1 Animecoin(ANIME) til GYD
$3.3109678
1 Animecoin(ANIME) til ISK
kr1.91422

Animecoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Animecoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Animecoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Animecoin

Hvor mye er Animecoin (ANIME) verdt i dag?
Live ANIME prisen i USD er 0.01582 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ANIME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ANIME til USD er $ 0.01582. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Animecoin?
Markedsverdien for ANIME er $ 87.62M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ANIME?
Den sirkulerende forsyningen av ANIME er 5.54B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forANIME ?
ANIME oppnådde en ATH-pris på 0.1860638973479942 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ANIME?
ANIME så en ATL-pris på 0.01230881396082252 USD.
Hva er handelsvolumet til ANIME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ANIME er $ 767.54K USD.
Vil ANIME gå høyere i år?
ANIME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ANIME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:49:35 (UTC+8)

Animecoin (ANIME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

