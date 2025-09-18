Hva er peaq network (PEAQ)

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

peaq network (PEAQ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak peaq network (PEAQ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PEAQ tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om peaq network Hvor mye er peaq network (PEAQ) verdt i dag? Live PEAQ prisen i USD er 0.09802 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PEAQ-til-USD-pris? $ 0.09802 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PEAQ til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for peaq network? Markedsverdien for PEAQ er $ 126.36M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PEAQ? Den sirkulerende forsyningen av PEAQ er 1.29B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPEAQ ? PEAQ oppnådde en ATH-pris på 0.7533827025580973 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PEAQ? PEAQ så en ATL-pris på 0.05784783537206197 USD . Hva er handelsvolumet til PEAQ? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PEAQ er $ 494.52K USD . Vil PEAQ gå høyere i år? PEAQ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PEAQ prisprognosen for en mer grundig analyse.

