Dagens peaq network livepris er 0.09802 USD. Spor prisoppdateringer for PEAQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PEAQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 PEAQ til USD livepris:

peaq network (PEAQ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:30:06 (UTC+8)

peaq network (PEAQ) Prisinformasjon (USD)

peaq network (PEAQ) sanntidsprisen er $ 0.09802. I løpet av de siste 24 timene har PEAQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.09425 og et toppnivå på $ 0.10828, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEAQ er $ 0.7533827025580973, mens den rekordlave prisen er $ 0.05784783537206197.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEAQ endret seg med -1.38% i løpet av den siste timen, -8.24% over 24 timer og +22.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

peaq network (PEAQ) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på peaq network er $ 126.36M, med et 24-timers handelsvolum på $ 494.52K. Den sirkulerende forsyningen på PEAQ er 1.29B, med en total tilgang på 4320974482.2062235. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 423.54M.

peaq network (PEAQ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene peaq network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0088021-8.24%
30 dager$ +0.03845+64.54%
60 dager$ +0.01451+17.37%
90 dager$ +0.02342+31.39%
peaq network Prisendring i dag

I dag registrerte PEAQ en endring på $ -0.0088021 (-8.24%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

peaq network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.03845 (+64.54%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

peaq network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PEAQ en endring på $ +0.01451 (+17.37%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

peaq network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02342+31.39% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for peaq network (PEAQ)?

Sjekk ut peaq network Prishistorikk-siden nå.

Hva er peaq network (PEAQ)

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

peaq network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere peaq network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PEAQ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om peaq network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din peaq network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

peaq network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil peaq network (PEAQ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine peaq network (PEAQ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for peaq network.

Sjekk peaq networkprisprognosen nå!

peaq network (PEAQ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak peaq network (PEAQ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PEAQ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe peaq network (PEAQ)

Leter du etter hvordan du kjøperpeaq network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe peaq network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

peaq network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av peaq network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell peaq network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om peaq network

Hvor mye er peaq network (PEAQ) verdt i dag?
Live PEAQ prisen i USD er 0.09802 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PEAQ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PEAQ til USD er $ 0.09802. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for peaq network?
Markedsverdien for PEAQ er $ 126.36M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PEAQ?
Den sirkulerende forsyningen av PEAQ er 1.29B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPEAQ ?
PEAQ oppnådde en ATH-pris på 0.7533827025580973 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PEAQ?
PEAQ så en ATL-pris på 0.05784783537206197 USD.
Hva er handelsvolumet til PEAQ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PEAQ er $ 494.52K USD.
Vil PEAQ gå høyere i år?
PEAQ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PEAQ prisprognosen for en mer grundig analyse.
peaq network (PEAQ) Viktige bransjeoppdateringer

